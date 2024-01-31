Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Arap Gandeng Kakak Shafa Harris, Pacar Baru?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |08:31 WIB
Reza Arap Gandeng Kakak Shafa Harris, Pacar Baru?
Reza Arap gandeng Shakilla Astari (Foto: IG Shakilla)
A
A
A

JAKARTA - Reza Arap baru saja melakukan promo filmnya bertajuk Kupu-Kupu Kertas beberapa waktu lalu. Dalam momen ini, mantan suami Wendy Walters itu bikin salfok lantaran turut mengajak kakak Shafa Harris, Shakilla Astari.

Momen ini diunggah pria bernama asli Reza Oktovian itu di akun Instagram-nya. Terlihat personel Weird Genius ini berjalan di red carpet sambil menggandeng Shakilla.

“@shakillaastari,” tulis Reza, Selasa (30/1/2024).

Reza Arap Gandeng Kakak Shafa Harris saat Promo Film, Pacar Baru?

Unggan itu menampilkan Reza yang tampil dengan coat hitam dan celana panjang senada. Sementara itu, Shakilla tampil tak kalau memukau dengan atasan putih dan rok hitam yang elegan.

Dengan percaya diri, putri Sarita Abdul Mukti dan Faisal Harris ini berjalan bersandingan dengan Reza Arap. Senyuman pun begitu terpancar di wajah keduanya saat melenggang di red carpet ini.

Shakilla Astari sendiri merupakan kakak Shafa Harris sekaligus selebgram Tanah Air. Dara cantik ini aktif di sosial media dan juga turut berteman dengan kalangan selebritis lainnya.

Momen Reza Arap menggandeng Shakilla Astari saat promo filmnya itu pun mengundang reaksi para netizen.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/33/3157334/reza_arap-YGId_large.jpg
3 Riders Sederhana Reza Arap saat Manggung, Ayam Goreng Tak Pernah Ketinggalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157093/reza_arap-tbuH_large.jpg
Reza Arap Beri Dukungan untuk Erika Carlina yang Hamil 9 Bulan: Kita di Samping Lo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/598/3121162/reza_arap-5Hqe_large.jpg
Reza Arap Minta Maaf Usai Wendy Walters Diserang Netizen Soal Childfree
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/33/3057199/vidi_aldiano-KTzL_large.jpg
Vidi Aldiano Tak Tahu Wendy Walters Sempat Menikah dengan Reza Arap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/33/3049529/reza_arap-ol2p_large.jpg
Salut, Reza Arap Pernah Donasi untuk Kebutuhan 1 Kampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019773/reza-arap-sempat-depresi-dan-bunuh-diri-di-tengah-proses-cerainya-dengan-wendy-walters-vYzcoymVba.jpg
Reza Arap Sempat Depresi dan Bunuh Diri di Tengah Proses Cerainya dengan Wendy Walters
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement