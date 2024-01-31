Reza Arap Gandeng Kakak Shafa Harris, Pacar Baru?

JAKARTA - Reza Arap baru saja melakukan promo filmnya bertajuk Kupu-Kupu Kertas beberapa waktu lalu. Dalam momen ini, mantan suami Wendy Walters itu bikin salfok lantaran turut mengajak kakak Shafa Harris, Shakilla Astari.

Momen ini diunggah pria bernama asli Reza Oktovian itu di akun Instagram-nya. Terlihat personel Weird Genius ini berjalan di red carpet sambil menggandeng Shakilla.

“@shakillaastari,” tulis Reza, Selasa (30/1/2024).

Unggan itu menampilkan Reza yang tampil dengan coat hitam dan celana panjang senada. Sementara itu, Shakilla tampil tak kalau memukau dengan atasan putih dan rok hitam yang elegan.

Dengan percaya diri, putri Sarita Abdul Mukti dan Faisal Harris ini berjalan bersandingan dengan Reza Arap. Senyuman pun begitu terpancar di wajah keduanya saat melenggang di red carpet ini.

Shakilla Astari sendiri merupakan kakak Shafa Harris sekaligus selebgram Tanah Air. Dara cantik ini aktif di sosial media dan juga turut berteman dengan kalangan selebritis lainnya.

Momen Reza Arap menggandeng Shakilla Astari saat promo filmnya itu pun mengundang reaksi para netizen.

