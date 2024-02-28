Advertisement
HOT GOSSIP

Aksi Yudha Arfandi Mengakses Keberadaan CCTV Jadi Pertimbangan Polisi untuk Tetapkan Pasal

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |16:35 WIB
Aksi Yudha Arfandi mengakses keberadaan CCTV jadi pertimbangan polisi tentukan Pasal (Foto: Selvianus/MPI)
JAKARTA - Yudha Arfandi rupanya sempat mengakses keberadaan CCTV di Tempat Kejadian Perkara (TKP) meninggalnya Dante melalui ponsel miliknya. Fakta tersebut bahkan diungkap oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra.

Namun dalam proses pemeriksaan, Yudha Arfandi keukeuh tak mengakui perbuatannya. Bahkan ia mengelak dan menyebut jika dirinya sama sekali tak mencari tahu keberadaan CCTV di tempat kejadian perkara (TKP).

"Di adegan 13 dimana posisinya menuju kolam renang, ada satu adegan dimana tersangka tidak mengakui telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek apakah ada CCtv atau tidak," ujar Wira dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (28/2/2024).

"Pada faktanya tersangka mengecek cctv melalui browsing, ini telah dibuktikan dari analisis digital. Tersangka YA mengakses CCTV melalui handphone, ini berdasarkan analisis digital," sambungnya.

Yudha Arfandi (Selvianus)

Meski begitu, Wira mengatakan bahwa temuan itu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik untuk menjerat tersangka. Meskipun sejauh ini, pihaknya telah menetapkan pasal berlapis terhadap YA.

Halaman:
1 2
