HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ade Jigo Heran Lahannya Ditawar Rp2 Juta Per Meter: Kalau Emang Haknya Ambil Aja

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |16:09 WIB
Ade Jigo Heran Lahannya Ditawar Rp2 Juta Per Meter: Kalau Emang Haknya Ambil Aja
Ade Jigo jadi korban mafia tanah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ade Jigo tengah berjuang mempertahankan tanah keluarganya yang diklaim milik orang lain.

Ade meyakini orang tersebut sudah lama bermain sebagai mafia tanah dengan berbagai modus.

Ade Jigo Heran Lahannya Ditawar Rp2 Juta Per Meter: Kalau Emang Haknya Ambil Aja

"Obyek yang diincar mereka cukup strategis karena rumah kita itu ada di pinggir jalan ya, jadi sangat empuk untuk buka usaha dan lain-lain," ujar Ade Jigo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan baru-baru ini.

Ade lalu menjelaskan sederet kejanggalan mafia tanah saat mengklaim lahan milik keluarganya itu. Mulai dari ragu untuk mengeksekusi lahan hingga bingung terkait luas tanah yang diklaimnya sendiri.

"Mereka datang pengukuran, disitu disaksikan polisi dan TNI juga ada. Sampai pihak aparat nanya (ke oknum tersebut) 'mana tanah kamu?' Dia sendiri bingung dan nggak bisa jawab. Masa tanahnya sendiri bingung sih," jelas Ade Jigo.

Halaman:
1 2
