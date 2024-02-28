Alasan Ammar Zoni Jual Instagram dengan 8,6 Juta Followers

JAKARTA - Ammar Zoni memilih untuk menjual akun Instagram pribadinya usai tersandung kasus kasus narkoba dan bercerai dengan Irish Bella.

Setidaknya, ada dua alasan yang membuat Ammar memutuskan untuk menjual Instagramnya.

"Alasannya pertama, adminnya sudah tidak ada lagi, kedua, Ammar tidak bisa memposting kegiatan-kegiatannya berhubung berada di tahanan tidak boleh lagi memposting kegiatan-kegiatan medsos," ujar kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias saat dikonfirmasi awak media baru-baru ini.

Sebelumnya, beredar isu jika hasil penjualan Instagram Ammar untuk menambah biaya nafkah yang dituntut mantan istrinya.

Jon Mathias pun memilih untuk tidak berkomentar banyak. Hanya saja, dia mengatakan tak ada alasan lain yang disampaikan Ammar terkait penjualan Instagramnya itu.

"Itu tidak pernah diutarakanya pada kami PH pada waktu kami menjenguknya hari Jum'at yang lalu di tahanan Polres Jakbar," tandasnya.

Seperti diketahui, Ammar Zoni membuat heboh netizen usai memutuskan ingin menjual akun Instagram-nya. Kabar itu diungkap Ammar di Insta Story-nya, @ammarzoni.

"This account is for sale (akun ini dijual), yang berminat serius, silahkan hubungan admin," tulis Ammar, Selasa (27/2/2024) lalu.

BACA JUGA: