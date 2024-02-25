Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irish Bella Fokus Perbaiki Diri di Tengah Banding Cerai yang Diajukan Ammar Zoni

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |12:05 WIB
Irish Bella Fokus Perbaiki Diri di Tengah Banding Cerai yang Diajukan Ammar Zoni
Irish Bella fokus perbaiki diri di tengah banding cerai yang diajukan Ammar Zoni (Foto: Instagram/irishbella)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni mengajukan banding atas putusan cerai yang telah dibacakan oleh Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat pada 1 Februari lalu. Permohonan banding tersebut pun telah diajukan pada 13 Februari 2024 oleh tim kuasa hukumnya, mengingat hingga kini Ammar masih mendekam di penjara karena kasus penyalahgunaan narkoba.

Usai Ammar resmi mengajukan banding, Irish Bella sampai saat ini masih belum memberikan keterangan apapun. Ibu dua anak tersebut kini justru sedang sibuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadhan.

Bahkan, hari-harinya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperdalam ilmu agama dan mendekatkan diri kepada Tuhan.

Selain mengikuti kegiatan pengajian bersama Umi Pipik, Irish Bella juga gemar mendatangi kajian. Ia pun ikut menjadi narasumber dalam acara kajian menyambut Ramadhan bersama Oki Setiana Dewi.

Dalam kesempatan itu, Irish Bella mengaku begitu antusias menyambut bulan suci Ramadhan dengan terus memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik.

Irish Bella

Irish Bella fokus perbaiki diri di tengah banding cerai yang diajukan Ammar Zoni (Foto: Instagram/irishbella)

Halaman:
1 2
