JAKARTA - More on Mumbles bernyanyi bersama dengan penikmat musik. Hal tersebut terekam dalam akun Instagram miliknya.

Mereka mengunggah kebersamaan hangat tersebut. Ketika itu, More On Mumbles membawakan lagu Melamun saat Hujan dari Kunto Aji. Mereka asyik bersama dengan latar belakang Gunung Merapi.

Postingan tersebut mendapatkan puluhan ribu likes. Bagi More On Mumbles, hal ini membanggakan.

"Jadi, kami tuh lagi punya semacam circle musisi semua gitu mas. Ada solois dan produser. Semua yang ada di video itu lah orang-orangnya. Terus, kami tuh lagi suka banget ketemu dan ngobrol sampe dinihari. ngomongin seputar musik lah, atau hal hal random lah. Saling bertukar pengalaman dan saling support lah selama menjalani karir bermusik ini," ujar Awan, personel More on Mumbles.

Kunto Aji kemudian memberikan tanggapan atas postingan tersebut. Hal ini semakin membuat mereka bangga.

"Terus waktu kami akhirnya posting sekitar seminggu setelah bikin konten itu, kami sebenarnya ngerti dikit sih kalau itu bakal ramai, soalnya masing-masing dari Mitty dan Tama ini kan udah punya pengikut setia masing-masing juga," jelas Awan.

"Tapi gak nyangka kalau bakal seramai ini, dishare juga sama penyanyi aslinya Mas Kunto Aji. Tapi Mas Kun emang dari dulu terasa selalu dukung kami sih. Dia tuh udah follow more on mumbles semenjak kami tuh baru punya 200-an follower," sambung Awan.