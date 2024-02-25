Tissa Biani Bangga 2 Filmnya Jadi yang Paling Laris di Indonesia

Tissa Biani bangga 2 filmnya jadi yang paling laris di Indonesia (Foto: Instagram/tissabiani)

JAKARTA - Tissa Biani mengaku bangga ketika melihat dua film yang dibintanginya masuk daftar film terlaris di Indonesia. Diketahui, KKN di Desa Penari yang rilis pada 2022 berhasil menjadi film terlaris lantaran mencapai lebih dari 10 juta penonton.

Sementara film Agak Laen yang dirilis pada 1 Februari 2024 berhasil mengumpulkan 7 juta penonton hingga Sabtu, 24 Februari 2024. Pencapaian tersebut membuat Agak Laen menjadi film terlaris kedua di Indonesia.

BACA JUGA: Tissa Biani Ingin Rambah Bisnis Makanan Usai Sukses Berkarier di Dunia Akting

Tidak heran jika Tissa Biani mengungkapkan rasa bangganya lewat akun Instagram pribadinya.

Mengutip dari Instagram @tissabiani, Minggu (25/2/2024), kekasih Dul Jaelani ini terlihat mengunggah dua foto dirinya saat sedang membintangi film KKN di Desa Penari dan Agak Laen.

Di sebelah kanan ada foto Tissa Biani kala memerankan tokoh Nur dalam film KKN di Desa Penari. Sedangkan di sebelah kiri ada foto Tissa kala memerankan tokoh Marlina.

Tissa Biani bangga 2 filmnya jadi yang paling laris di Indonesia (Foto: Instagram/tissabiani)

“Alhamdulillah. Thank U Everyone. Thank U Nur & Marlina. 2 most watched Indonesian Films," tulis Tissa Biani dalam kolom caption Instagram-nya.

Lebih lanjut, dirinya juga tidak lupa mengucapkan rasa syukur karena bisa turut serta dalam dua film tersebut.

BACA JUGA: Cerita Tissa Biani Sempat Dibully saat Awal Berpacaran dengan Dul Jaelani

“I’m so grateful to be a part of (aku sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari) KKN di Desa Penari dan Agak Laen," tulis Tissa lagi.

Pencapaian dua film yang dibintangi oleh Tissa Biani ini turut dirayakan oleh Netizen. Banyak yang meninggalkan komentar positif dalam unggahan Tissa Biani tersebut.

“NGERI NGERI NGERIII!” tulis Ernest Prakasa.