Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Tissa Biani Sempat Dibully saat Awal Berpacaran dengan Dul Jaelani

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |14:25 WIB
Cerita Tissa Biani Sempat Dibully saat Awal Berpacaran dengan Dul Jaelani
Tiasa Biani dibully saat pacaran dengan Dul Jaelani (Foto: IG Tissa)
A
A
A

JAKARTA - Tissa Biani telah menjalin kasih dengan Dul Jaelani selama 4 tahun lamanya. Keduanya kerap membagikan momen kebersamaannya melalui media sosial masing-masing.

Akan tetapi, perempuan 21 tahun itu perjalanan cintanya tak selalu manis dan mulus. Ia mengaku dirinya pernah dibully saat masa awal berpacaran dengan Dul Jaelani.

 Cerita Tissa Biani Sempat Dibully saat Awal Berpacaran dengan Dul Jaelani

Banyak para netizen yang membanding-bandingkan Tissa Biani dengan para mantan kekasih Dul Jaelani.

“Banyak bun, Ya Allah. Apalagi pas awal-awal pacaran sama Dul itu, dibanding-bandingin sama yang lama, waduh curhat nih kan,” kata Tissa Biani dalam podcast Maia Estianty di kanal Youtube MAIA ALELDUL TV, dikutip Okezone, Jumat (16/2/2024).

Tak cuma itu, kemampuannya dalam berakting juga masih saja mendapatkan kritik-kritik pedas dari para netizen. Padahal Tissa Biani menjadi salah satu aktris bertalenta yang telah membawa pulang Piala Citra tahun 2024 sebagai Pemeran Anak Terbaik.

“Sampe sekarang juga masih ada aja yang bully, mungkin mengenai akting, style aku dalam berfashion. Karena aku kan orangnya cuek banget kan. Kadang tuh aku ke acara premiere atau acara formal itu aku suka pake kaos dan celana jeans,” ujarnya.

Tissa Biani menyatakan bahwa hingga saat ini komentar-komentar negatif masih saja menghantui dirinya. Pribadinya yang cuek dalam berpakaian, kerap kali menjadi sasaran empuk netizen untuk membullynya.

“Rata-rata mereka yang katanya fans aku itu nggak menerima hal itu, kayak dandan dong Tissa, sekali-kali pake baju yang elegan gitu. Cuman ya gimana aku nggak nyaman gitu kan,” jelas Tissa Biani.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/33/3163367/tissa_biani-cLEb_large.jpg
Tissa Biani Ungkap Konsep Wedding Dream: Nikah di KUA, Sah, Kelar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152308/tissa_biani-4ckJ_large.jpg
Alasan Tissa Biani Sempat Trauma Kerokan selama Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/33/3151286/tissa_biani-baSz_large.jpg
Tissa Biani Tuai Cibiran Usai Bandingkan Shafeea Ahmad dengan Anak Annisa Pohan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/33/3148259/tissa_biani-L3Cx_large.jpg
Tissa Biani Akui Kapok Lakoni Adegan Ciuman dalam Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/33/3125751/tissa_biani-Zw04_large.jpg
Penuh Kisah Pilu, Tissa Biani Lelah Perankan Karakter Norma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/33/3120994/tissa_biani-AaTH_large.jpg
Curhat Tissa Biani Jadi Acne Fighter: Perasaan Campur Aduk 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement