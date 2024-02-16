Cerita Tissa Biani Sempat Dibully saat Awal Berpacaran dengan Dul Jaelani

JAKARTA - Tissa Biani telah menjalin kasih dengan Dul Jaelani selama 4 tahun lamanya. Keduanya kerap membagikan momen kebersamaannya melalui media sosial masing-masing.

Akan tetapi, perempuan 21 tahun itu perjalanan cintanya tak selalu manis dan mulus. Ia mengaku dirinya pernah dibully saat masa awal berpacaran dengan Dul Jaelani.

Banyak para netizen yang membanding-bandingkan Tissa Biani dengan para mantan kekasih Dul Jaelani.

“Banyak bun, Ya Allah. Apalagi pas awal-awal pacaran sama Dul itu, dibanding-bandingin sama yang lama, waduh curhat nih kan,” kata Tissa Biani dalam podcast Maia Estianty di kanal Youtube MAIA ALELDUL TV, dikutip Okezone, Jumat (16/2/2024).

Tak cuma itu, kemampuannya dalam berakting juga masih saja mendapatkan kritik-kritik pedas dari para netizen. Padahal Tissa Biani menjadi salah satu aktris bertalenta yang telah membawa pulang Piala Citra tahun 2024 sebagai Pemeran Anak Terbaik.

“Sampe sekarang juga masih ada aja yang bully, mungkin mengenai akting, style aku dalam berfashion. Karena aku kan orangnya cuek banget kan. Kadang tuh aku ke acara premiere atau acara formal itu aku suka pake kaos dan celana jeans,” ujarnya.

Tissa Biani menyatakan bahwa hingga saat ini komentar-komentar negatif masih saja menghantui dirinya. Pribadinya yang cuek dalam berpakaian, kerap kali menjadi sasaran empuk netizen untuk membullynya.

“Rata-rata mereka yang katanya fans aku itu nggak menerima hal itu, kayak dandan dong Tissa, sekali-kali pake baju yang elegan gitu. Cuman ya gimana aku nggak nyaman gitu kan,” jelas Tissa Biani.

