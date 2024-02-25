Dokter Richard Lee Bersedia Bantu Kartika Putri Obati Wajahnya yang Melepuh

JAKARTA - Dokter Richard Lee mengaku bersedia untuk membantu Kartika Putri mengatasi wajahnya yang mengalami luka ruam dan melepuh. Diketahui, hal tersebut terjadi lantaran istri Habib Usman bin Yahya itu mengidap alergi terhadap obat-obatan, lantaran ia memiliki autoimun.

Sambil tertawa, dokter Richard Lee tampaknya tak masalah membantu perempuan yang pernah jadi rivalnya itu.

"Boleh, sampaikan kepada beliau, saya open kok," kata dokter Richard Lee di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurutnya, jika Kartika Putri bisa dapat beberapa keuntungan. Tak hanya disembuhkan wajahnya, melainkan Kartika Putri juga bisa podcast di kanal YouTube milik dokter Richard Lee.

"Pertama, kali ke saya kan bisa sekalian Podcast, curhat bisa. Kedua, bisa berobat di tempat saya bisa," jelas pria asal 38 tahun tersebut.

Namun dokter Richard juga seolah meledek Kartika Putri yang berobat ke Singapura. Ia menyindir mengapa Kartika Putri bersedia ditangani oleh dokter yang tidak bisa mengaji.

"Tapi kalau dibanding dokter Singapore, sama kan,sama saya (non Muslim gak bisa ngaji)" sindir dokter Richard Lee.

