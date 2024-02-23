Roweina Umboh Jadi Ibu Amanda Manopo dalam Series Pay Later

JAKARTA – Roweina Umboh turut terlibat dalam original series Vision+, Pay Later. Dia berperan sebagai Tantri, ibu kandung Tika (Amanda Manopo), tokoh utama dalam drama tersebut.

Tantri digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang berjualan gado-gado untuk membantu perekonomian keluarganya. Karakter ini akan membawa komedi segar menggelitik tentang bagaimana seorang ibu menginginkan yang terbaik untuk anaknya.

Penasaran dengan chemistry ibu dan anak yang ditampilkan Roweina Umboh dan Amanda Manopo dalam series Pay Later? Jangan lewatkan series ini di Vision+, pada 29 Maret mendatang.

Serial Pay Later berkisah tentang karyawan kantor pajak bernama Tika yang hobi belanja online dengan menggunakan fitur paylater. Dia akhirnya dipecat dari pekerjaannya dan menjadi debt collector.