Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Depresi, Bintang Film Porno Kagney Linn Karter Bunuh Diri

Pasopati Baladika , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |01:30 WIB
Depresi, Bintang Film Porno Kagney Linn Karter Bunuh Diri
Kagney Linn Karter mengakhiri hidupnya dengan menembak mulutnya sendiri. (Foto: Instagram/@flyingspreadies76)
A
A
A

CUYAHOGA COUNTY - Bintang film porno Kagney Linn Karter meninggal dunia akibat bunuh diri di kediaman pribadinya di Cuyahoga County, Ohio, Amerika Serikat, pada 15 Februari 2024. 

Menurut TMZ, Sabtu (24/2/2024), Karter mengakhiri hidupnya dengan memasukkan pistol ke mulut lalu menembakkannya. Hal itu dikonfirmasi kepolisian yang menyebut, ada luka tembak intraoral di mulut sang aktris. 

Dua sahabat mendiang, Rachel dan Megan, menggalang dana lewat GoFundMe yang digunakan untuk membiayai pemakaman Kagney Linn Karter. Sejauh ini, sudah terkumpul donasi sebesar USD18.369 atau setara Rp286,5 juta.

Kontribusi donasi terbesar diketahui datang dari situs hiburan dewasa mencapai SD2.000 atau setara Rp31,1 juta. Rachel dan Megan dalam laman GoFundMe menggambarkan Karter sebagai sosok perempuan multi-talenta. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/612/3068653/perjalanan_shu_qi_pemeran_bintang_film_porno_hingga_jadi_sutradara_terkenal-aei1_large.jpg
Perjalanan Shu Qi, Pemeran Bintang Film Porno hingga Jadi Sutradara Terkenal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/33/3021688/10-bintang-film-panas-terkaya-dunia-ada-aktris-berdarah-thailand-Tl9TMkhKpu.jpg
10 Bintang Film Panas Terkaya Dunia, Ada Aktris Berdarah Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/33/3004171/bintang-porno-bonnie-blue-klaim-tidur-dengan-122-pelajar-pria-dalam-waktu-3-minggu-GZwz1Jx4AN.jpg
Bintang Porno Bonnie Blue Klaim Tidur dengan 122 Pelajar Pria dalam Waktu 3 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/33/2916975/bintang-film-panas-sky-bri-klaim-digoda-pemain-manchester-united-siapa-Accw3neET5.jpg
Bintang Film Panas Sky Bri Klaim Digoda Pemain Manchester United, Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/33/2890317/5-artis-film-panas-dengan-bayaran-termahal-di-dunia-ZkFDmynOW1.jpg
5 Artis Film Panas dengan Bayaran Termahal di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/33/2886264/dijanjikan-rp15-juta-meli-3gp-klaim-hanya-dibayar-rp1-juta-untuk-bintangi-film-porno-2SlpUNPXS4.jpg
Dijanjikan Rp15 Juta, Meli 3GP Klaim Hanya Dibayar Rp1 Juta untuk Bintangi Film Porno
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement