Depresi, Bintang Film Porno Kagney Linn Karter Bunuh Diri

CUYAHOGA COUNTY - Bintang film porno Kagney Linn Karter meninggal dunia akibat bunuh diri di kediaman pribadinya di Cuyahoga County, Ohio, Amerika Serikat, pada 15 Februari 2024.

Menurut TMZ, Sabtu (24/2/2024), Karter mengakhiri hidupnya dengan memasukkan pistol ke mulut lalu menembakkannya. Hal itu dikonfirmasi kepolisian yang menyebut, ada luka tembak intraoral di mulut sang aktris.

Dua sahabat mendiang, Rachel dan Megan, menggalang dana lewat GoFundMe yang digunakan untuk membiayai pemakaman Kagney Linn Karter. Sejauh ini, sudah terkumpul donasi sebesar USD18.369 atau setara Rp286,5 juta.

Kontribusi donasi terbesar diketahui datang dari situs hiburan dewasa mencapai SD2.000 atau setara Rp31,1 juta. Rachel dan Megan dalam laman GoFundMe menggambarkan Karter sebagai sosok perempuan multi-talenta.