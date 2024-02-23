Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Berat Badan Hard Gumay Turun 20 Kilogram Lantaran Idap Asam Lambung dan Paru-Paru Basah

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |13:32 WIB
JAKARTA - Peramal Hard Gumay divonis mengidap asam lambung sampai harus menjalani perawatan intensif akibat paru-paru basah. Hal itu membuat berat badan Hard Gumay pun merosot sebanyak 20 kilogram.

Selain itu, Hard Gumay mengatakan bahwa ia sempat mengalami kelumpuhan hingga sulit berjalan lantaran mengalami rasa sakit. Bahkan ia menyebut jika ia baru pertama kali mengalami penyakit tersebut.

"Saya sakit, baru sembuh. Turun 20 kilogram dari 70, sekarang Alhamdulillah sudah 52, sempat lumpuh, makanya tadi saya jalannya kayak robot. Pertama kali saya sakitnya asam lambung akut, jadi makanan nolak semua," ungkap Hard Gumay dalam Kanal YouTube Richard Lee dikutip pada Jumat (23/2/2024).

Selama sakit, pria 34 tahun ini pun seringkali muntah ketika mengonsumsi makanan tertentu. Hal itulah yang menjadi awal berat badannya merosot drastis.

Hard Gumay

Berat Badan Hard Gumay turun 30 kliogram (Foto: YouTube)


"Makan 2 sendok bubur muntah, tapi muntahnya bukan makanan karena enggak ada isinya. Dibawa ke RS di Jakarta Selatan dicek, dikasih obat, enggak sembuh," jelas Hard Gumay.

"Saya pikir saya harus ada yang rawat, akhirnya saya pulang kampung ke Palembang," lanjutnya.

