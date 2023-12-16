Dian Sastro Bagikan Momen Mengajar di Kampus, Netizen: Mahasiswanya Bisa Konsen?

JAKARTA - Dian Sastrowardoyo tidak hanya dikenal sebagai publik figur Tanah Air. Pasalnya, bintang serial Gadis Kretek ini juga merupakan seorang dosen vokasi yang mengajar di Universitas Indonesia.

Momen saat Dian mengajar sebagai dosen ini pun sempat dibagikannya di akun Instagram. Dalam unggahannya, wanita 40 tahun itu nampak memasuki kelas dan bertemu para mahasiswanya.

BACA JUGA: 6 Band Indonesia Jadikan Dian Sastro sebagai Model Video Klip

“Ngajar di @vokasi_ui pagi ini untuk prodi Produksi Media,” tulis Dian, dikutip Sabtu (16/12/2023).

Dalam video itu, terlihat lawan main Nicholas Saputra dalam film Ada Apa Dengan Cinta tersebut cukup menikmati proses mengajarnya. Ia juga terlihat rapi dengan pakaian kasual yang nyaman.

Dian Sastrowardoyo bagikan momen mengajar di kampus (Foto: Instagram @therealdisastr)

Sementara itu, para mahasiswa juga terlihat begitu serius dan antusias saat diajar oleh peraih Piala Citra 2004 tersebut. Bahkan, cara Dian mengajar terlihat membuat para mahasiswa nyaman dengan materi yang ia paparkan.

“Selalu menyukai berbagi tentang semangatku di film,” tambah Dian.

Momen Dian Sastro asyik mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia itu mengundang decak kagum para netizen. Ada pula warganet yang penasaran apakah para mahasiswanya bisa konsentrasi diajar oleh sosok artis papan atas sekelas Dian Sastro.