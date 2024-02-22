Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Sedih Anak Perempuan Komeng yang Meninggal karena Tersedak Mi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |19:35 WIB
Kisah Sedih Anak Perempuan Komeng yang Meninggal karena Tersedak Mi
Kisah sedih anak perempuan Komeng yang meninggal karena tersedak mi (Foto: Instagram/komeng.original)
JAKARTA - Komeng dikenal sebagai seorang publik figur yang kerap menghibur banyak orang dengan banyolannya. Akan tetapi, di balik keceriaan pemilik jargon Spontan Uhuy tersebut, ia rupanya memiliki kisah sedih.

Tepatnya pada Juli 2016, Komeng harus merelakan putri tercintanya dipanggil oleh Sang Maha Pencipta. Ya, anak perempuan Komeng yang bernama Cantika Alhayu Aldi, diketahui meninggal dunia saat usianya masih 10 tahun.

Nahasnya, Cantika meninggal dunia saat tengah menyantap mi. Ia diketahui tersedak saat tengah menyantap mi hingga akhirnya meninggal dunia.

Saat tampil di acara Pagi Pagi Ambyar, Komeng pun sempat membagikan kisah sedih ketika ia dan istrinya, Aprilliana Indra Dewi harus kehilangan putri mereka. 

Komeng

Kisah sedih anak perempuan Komeng yang meninggal karena tersedak mi (Foto: Instagram/komeng.original)


Cerita tersebut bermula saat Cantika bersama Ganteng alias Gaga sedang menuju ke rumah kerabat mereka. Keduanya diketahui pergi diantara sopir usai mendapat kabar bahwa kerabatnya tengah membuat cwie mie.

"Di depan sopir, berdua di belakang sambil bercanda-canda," kenang Komeng.

Singkat cerita, Komeng mengatakan bahwa putrinya mengembuskan napas terakhir lantaran tersedak. Pasalnya Cantika dan Gaga itu makan mi sembari bercanda dengan Gaga.

Mengetahui Cantika kesulitan bernapas, Gaga pun langsung menghubungi orangtuanya dan diminta untuk langsung membawa saudaranya ke rumah sakit.

"Kata Gaga keselek. Gaga telepon, ngabarin," kata Komeng.

Sayangnya, usaha keluarga membawa Cantika ke rumah sakit tidak berhasil. Pasalnya gadis 10 tahun itu meninggal dunia di pangkuan saudara kandungnya saat berada di perjalanan menuju rumah sakit.

