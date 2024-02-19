Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengulik Nama Panggung Komeng Sebelum Terkenal

Alan Pamungkas , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |19:49 WIB
Mengulik Nama Panggung Komeng Sebelum Terkenal
Mengulik nama panggung Komeng sebelum terkenal (Foto: Okezone)
JAKARTA - Komeng tengah menjadi perhatian netizen. Sampai berita ini diturunkan, Komeng berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan DPD RI dapil Jawa Barat.

Dalam pemilihan ini, Komeng menggunakan nama panggungnya di kerta suara. Dalam surat suara DPD RI, sang komedian menyandingkan nama panggung dengan nama asli, yakni Alfiansyah Komeng.

Nama komeng pun menjadi perhatian. Okezone mencoba mengulik nama panggung Komeng sebelum terkenal. Hal ini terungkap dari pernyataan sahabat Komeng, Rudi Sipit mengungkapkan nama sang sahabat sebelum terkenal dalam channel Youtube Humoria Indonesia.

"Di TPI bikin Kompor Diamor. Kalau Bagito kan Ba-Sho. Pas di (radio) SK saya masukin ke TV. Awalnya di SK dulu Diamor tuh, jadi ada Komeng. Dulu belum Komeng namanya Simon di radio SK. Saya selalu ngeliat kesuksesan siapa grupnya nih. Dulu Bagito itu Dedi jadi Miing. Terus teknik ngelawaknya grup itu saya tiru Jayakarta. Ini bagus nih. Teknik ngelawak saya tiru Jayakarta," kata Rudi Sipit.

Rudi Sipit menyarankan Komeng untuk meninggalkan nama Simon. Rudi meniru formula yang dilakukan seniornya, Miing Bagito. Nama Komeng datang dari Mamo.

