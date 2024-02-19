Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Muhammad Fardhana Klaim Tak Gunakan Modus Halo Dek untuk Dekati Ayu Ting Ting

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |08:10 WIB
Muhammad Fardhana Klaim Tak Gunakan Modus <i>Halo Dek</i> untuk Dekati Ayu Ting Ting
Muhammad Fardhana klaim tak gunakan modus 'Halo Dek' untuk dekati Ayu Ting Ting (Foto: Instagram/ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Lettu Muhammad Fardhan mengklaim, tak pernah menggunakan modus ‘Halo Dek’ untuk mendekati Ayu Ting Ting. Hal itu diungkapkannya dalam salah satu unggahan di Insta Story belum lama ini.

Dalam unggahan tersebut, Fardhana membagikan momen kebersamaannya saat ngedate dengan Ayu Ting Ting setelah resmi bertunangan. Dalam salah satu pose, pelantun Geboy Mujaer itu terlihat menggenggam tangan Fardhana sambil memasang wajah semringah.

“Sending this message to express my heartfelt thanks to all the love, wishes and prayers. Deeply grateful for the unwavering support (Berterima kasih untuk semua cinta, ucapan, dan doa untuk kami. Sangat bersyukur atas semua dukungan yang kami terima),” ujar Fardhana dalam postingannya.

Muhammad Fardhana juga mengklaim, tak pernah menggunakan statusnya sebagai tentara untuk mendekati Ayu Ting Ting. “Nb: sumpah aku enggak pernah DM dia ‘Halo dek, kuliah apa kerja’,”  katanya menambahkan.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana

Muhammad Fardhana klaim tak gunakan modus 'Halo Dek' untuk dekati Ayu Ting Ting (Foto: Instagram/ayutingting92)

Sebelumnya, Ayu Ting Ting mengaku pendekatannya dengan Lettu Muhammad Fardhana karena dijodohkan oleh kedua ibu mereka. Berkenalan awal Januari 2024, mereka sepakat membawa hubungan tersebut ke jenjang pernikahan.

“Perkenalan kami sebenarnya singkat banget. Awalnya, cuma teleponan setelah dikenalkan orang tua. Jadi bisa dibilang semi ta'aruf lah. Kami sepakat serius setelah belum sebulan kenalan,” tuturnya dalam tayangan Brownis, pada 10 Februari 2024.

Sejak 15 Februari 2024, Lettu Muhammad Fardhana yang tergabung dalam Balawara Yudha Mayonif 509 harus menunaikan tugasnya di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Dengan begitu, Fardhana dan Ayu harus menjalani hubungan jarak jauh selama setahun.*

(van)

