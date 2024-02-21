Ammar Zoni Akui Tak Keberatan Menafkahi Anak Rp10 Juta Per Bulan

Ammar Zoni tak keberatan nafkahi anak Rp10 juta per bulan (Foto: Instagram/ammarzoni)

JAKARTA - Ammar Zoni beberapa waktu lalu sempat dikabarkan keberatan dengan nominal nafkah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Nominal Rp10 juta yang diminta oleh Irish Bella untuk buah hatinya, diketahui telah ditetapkan oleh Majelis Hakim usai pengadilan mengabulkan gugatan cerainya.

Jon Mathias selaku kuasa hukum Ammar Zoni, mengungkapkan bahwa kliennya tidak pernah keberatan memberikan nafkah tersebut.

"Untuk masalah nafkah ammar itu tidak keberatan karena itu kewajiban," ungkap Jon Mathias saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (21/2/2024).

"Orang tua bercerai dan tidak bercerai itu tetap kewajiban Ammar untuk memberikan nafkah kepada anaknya," tambahnya.

Jon Mathias juga menjelaskan bahwa tuntutan nafkah anak Rp10 juta setiap bulan itu belum inkrah dari pengadilan. Kendati begitu kliennya tetap bersedia memberikan nafkah meski dirinya saat ini sedang ditahan di penjara.