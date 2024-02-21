Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Akui Tak Keberatan Menafkahi Anak Rp10 Juta Per Bulan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |22:45 WIB
Ammar Zoni Akui Tak Keberatan Menafkahi Anak Rp10 Juta Per Bulan
Ammar Zoni tak keberatan nafkahi anak Rp10 juta per bulan (Foto: Instagram/ammarzoni)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni beberapa waktu lalu sempat dikabarkan keberatan dengan nominal nafkah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat. Nominal Rp10 juta yang diminta oleh Irish Bella untuk buah hatinya, diketahui telah ditetapkan oleh Majelis Hakim usai pengadilan mengabulkan gugatan cerainya.

Jon Mathias selaku kuasa hukum Ammar Zoni, mengungkapkan bahwa kliennya tidak pernah keberatan memberikan nafkah tersebut.

"Untuk masalah nafkah ammar itu tidak keberatan karena itu kewajiban," ungkap Jon Mathias saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (21/2/2024).

"Orang tua bercerai dan tidak bercerai itu tetap kewajiban Ammar untuk memberikan nafkah kepada anaknya," tambahnya.

Ammar Zoni

Ammar Zoni tak keberatan nafkahi anak Rp10 juta per bulan (Foto: Instagram/ammarzoni)


Jon Mathias juga menjelaskan bahwa tuntutan nafkah anak Rp10 juta setiap bulan itu belum inkrah dari pengadilan. Kendati begitu kliennya tetap bersedia memberikan nafkah meski dirinya saat ini sedang ditahan di penjara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187494/ammar_zoni-n3CS_large.jpg
Harapan Ammar Zoni Sidang di Jakarta Pupus, Ini Penjelasan Ditjenpas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186222/ammar_zoni-U4h6_large.jpg
Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sebut Dakwaan JPU sudah Penuhi Syarat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183481/ammar_zoni-cuo9_large.jpg
Tiba-Tiba, Ammar Zoni Bahas soal Pernikahan di Sidang Eksepsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183319/ammar_zoni-Jael_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan 7 Poin dalam Eksepsi, Tolak Dakwaan dan Minta Dibebaskan dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement