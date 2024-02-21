Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Opie Kumis Tak Kapok Nyaleg Jika Kalah di Pemilu 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |13:14 WIB
Opie Kumis tak kapok nyaleg (Foto: Okezone)
JAKARTA - Opie Kumis mengaku tak kapok nyaleg walaupun dirinya kalah di Pemilu 2024 ini. Sebab, dia mengaku banyak mendapat manfaat dan pelajaran berharga selama masa kampanye.

Opie merasa mendengar keluhan masyarakat merupakan kepuasan tersendiri baginya.

"Kayaknya gue nggak pernah kapok deh, karena ini adalah nikmat, paling nggak kita punya pengalaman yang menarik," ujar Opie Kumis di Tendean, Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

"Yang tadi gue bilang, kita bisa sosialisasi, keluhan masyarakat kita bisa tahu kalau kita nggak nyaleg kita nggak tahu lho keluhan masyarakat," sambungnya.

Opie menegaskan hal itu tak akan pernah ia alami ketika tidak memberanikan diri menjadi calon anggota legislatif tahun ini.

"Dengan kita terjun ke dunia pencalegan, kita bisa tahu keluhannya dan kita bisa bantu dengan uang yang kita punya kalau kita jadi," lanjutnya.

Perolehan suara Opie sendiri masih kalah dengan caleg petahana, Bambang Kusumanto.

1 2
