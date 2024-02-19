Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masih Trauma, Roro Fitria Ogah Publikasikan Sosok Pacar Baru

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |13:27 WIB
Masih Trauma, Roro Fitria Ogah Publikasikan Sosok Pacar Baru
Masih trauma, Roro Fitria ogah publikasikan pacar barunya. (Foto: Valio Studios)
JAKARTA – Setahun menjanda, Roro Fitria rupanya sudah membuka diri untuk asmara baru. Saat ini, dia tengah dekat dengan seorang pria yang dikenalnya dari salah satu organisasi politik. 

Ibu satu anak tersebut mengaku, ingin menikmati proses mengenal pria tersebut, dari sifat hingga latar belakang. Dia baru akan mempublikasikan hubungannya jika merasa telah mengenal pria tersebut.

Sikap hati-hati Roro Fitria dipicu oleh trauma masa lalunya tentang sang mantan suami. Karena itu, dia berharap, pria tersebut adalah lelaki yang bisa bertanggung jawab terhadap keluarganya. 

“Hal paling utama yang aku inginkan dari pria saat ini adalah harus Islam dan bertanggung jawab. Aku juga berharap, dia adalah sosok yang bisa sayang sama anak aku,” ujarnya dikutip dari Intens Investigasi, pada Senin (19/2/2024). 

Roro Fitria diketahui menikah dengan Andre Irawan, pada 21 Desember 2021. Namun setahun menikah, pernikahan mereka diterpa badai perselingkuhan. Perempuan 34 tahun itu juga menyebut mantan suaminya berselingkuh.

Roro Fitria mengaku sudah memiliki pacar baru usai setahun bercerai. (Foto: MNC Portal Indonesia)

Tak hanya itu, sang presenter juga mengklaim mendapat perlakuan tak menyenangkan dari sang mantan suami. Kelahiran Muhammad Sulthan Al-Fatir, pada 26 Agustus 2022, tak mampu membuat Roro dan Andre berdamai. 

Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemudian mengumumkan perceraian Roro Fitria dan Andre Irawan, pada 6 Desember 2024. Namun kepada STARPRO Indonesia, Andre membantah tuduhan perselingkuhan dan KDRT.

