Roro Fitria Laporkan Orang yang Melecehkannya di Media Sosial Usai Dianggap Menjual Diri

Roro Fitria laporkan orang yang melecehkannya di media sosial (Foto: Instagram/roro.fitria1989)

JAKARTA - Roro Fitria datang dengan kabar kurang menyenangkan. Pasalnya, ibu satu anak ini sempat mengalami penghinaan di media sosial hingga merasa dirinya dipermalukan di depan umum.

Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Roro. Dikuti dari Intens Investigasi, Roro mengatakan bahwa ia dituding telah menjual diri.

"Awalnya ada yang menyampaikan berita yang sangat mempermalukan saya ya," ujar Roro Fitria.

"Ada beberapa dengan serta menghina melecehkan dan menganggap saya itu seakan-akan seorang yang menjual diri," sambungnya.

