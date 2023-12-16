Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Roro Fitria Laporkan Orang yang Melecehkannya di Media Sosial Usai Dianggap Menjual Diri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |20:50 WIB
Roro Fitria Laporkan Orang yang Melecehkannya di Media Sosial Usai Dianggap Menjual Diri
Roro Fitria laporkan orang yang melecehkannya di media sosial (Foto: Instagram/roro.fitria1989)
A
A
A

JAKARTA - Roro Fitria datang dengan kabar kurang menyenangkan. Pasalnya, ibu satu anak ini sempat mengalami penghinaan di media sosial hingga merasa dirinya dipermalukan di depan umum.

Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh Roro. Dikuti dari Intens Investigasi, Roro mengatakan bahwa ia dituding telah menjual diri.

"Awalnya ada yang menyampaikan berita yang sangat mempermalukan saya ya," ujar Roro Fitria.

"Ada beberapa dengan serta menghina melecehkan dan menganggap saya itu seakan-akan seorang yang menjual diri," sambungnya.

Roro Fitria

Roro Fitria laporkan orang yang melecehkannya di media sosial (Foto: Instagram/roro.fitria1989)


Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/33/3153893/roro_fitria-RgQX_large.jpg
Anak Roro Fitria Alami Food Intolerance Usai Makan Salmon, Bibir Bengkak hingga Diare
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/33/2978275/buka-hati-usai-cerai-roro-fitria-kini-dekat-dengan-pengurus-partai-politik-VR8gQH1qlD.jpg
Buka Hati Usai Cerai, Roro Fitria Kini Dekat Dengan Pengurus Partai Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/02/33/2978133/andre-irawan-tak-nafkahi-anak-roro-fitria-dia-gak-punya-harga-diri-gTy4sap4Kf.jpg
Andre Irawan Tak Nafkahi Anak, Roro Fitria: Dia Gak Punya Harga Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/19/33/2972260/masih-trauma-roro-fitria-ogah-publikasikan-sosok-pacar-baru-0pZzAwtWs9.jpg
Masih Trauma, Roro Fitria Ogah Publikasikan Sosok Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/33/2879449/mantan-suami-bongkar-alasan-cerai-dari-roro-fitria-dia-sering-hina-saya-miskin-8NqQRZOBmk.jpg
Mantan Suami Bongkar Alasan Cerai dari Roro Fitria: Dia Sering Hina Saya Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/33/2838758/pengalaman-roro-fitria-idul-adha-di-penjara-patungan-dengan-napi-lain-demi-berkurban-7niKFtStNg.jpg
Pengalaman Roro Fitria Idul Adha di Penjara, Patungan dengan Napi Lain demi Berkurban
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement