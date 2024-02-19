Cara Ngevote Komedian Favoritmu di Indonesian Comedy Awards 2024

Cara ngevote komedian favoritmu di Indonesian Comedy Awards 2024. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - GTV kembali menggelar ajang Indonesian Comedy Awards untuk keempat kalinya pada tahun ini. Anda dapat menentukan para pemenang dalam ajang ini dengan mengikuti voting yang akan digelar pada 29 Januari hingga 24 Februari 2024.

Berikut daftar kategori dan nominator Indonesian Comedy Award 2024 yang bisa Anda pilih:

1.SELEBRITI KOMEDI TERFAVORIT

·Andre Taulany

·Ayu Ting Ting

·Desta

·Hesty Purwadinata

·Surya Insomnia

2.KOMEDIAN DIGITAL TERFAVORIT

·Arif Muhammad

·Fadil Jaidi

·Ganta

·Irfan Ghafur

·Praz Teguh

3.KOMEDIAN RISING STAR TERFAVORIT

·Dicky Difie

·Indra Jegel

·Inyonk

·Rigen

·Surya Insomnia

4.KOMIKA TERFAVORIT

·Dodit Mulyanto

·Indra Jegel

·Kiky Saputri

·Raditya Dika

·Rigen

5.KOMEDIAN WANITA TERFAVORIT

·Arafah Rianti

·Kiky Saputri

·Mpok Alpa

·Nunung

·Rina Nose

6.KOMEDIAN PRIA TERFAVORIT

·Cak Lontong

·Denny Cagur

·Komeng

·Sule

·Wendi Cagur

BACA JUGA: Ria Ricis dan Teuku Ryan Tak Saling Tegur Sapa saat Bertemu di Ruang Sidang

Untuk bisa memberikan vote, Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI+ dan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1.Unduh dan buka aplikasi RCTI+,

2.Pilih banner “INDONESIAN COMEDY AWARDS 2024”,

3.Baca syarat dan ketentuannya,

4.Pilih kategori dan nominasi pilihan Anda,

5.Periode voting akan berakhir pada 24 Februari 2024.