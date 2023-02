JAKARTA - Ajang penghargaan Indonesian Comedy Awards 2023 sukses digelar tiga tahun berturut-turut. Dalam penyelenggaraannya 16 Februari 2023 lalu, acara tersebut bahkan sukses menjadi trending di YouTube juga TikTok.

Kesuksesan tersebut bahkan membuat Indonesian Comedy Awards 2023 mampu menjadi ajang penghargaan prestisius untuk para insan komedi Tanah Air. Apalagi acara tersebut berhasil menuai pujian serta dukungan luar biasa dari para voters, pemirsa setia hingga pelaku komedi dan komika tanah air.

Dalam penyelenggaraannya tahun ini, Desta diketahui berhasil keluar sebagai pemenang baru untuk kategori Selebriti Komedi Terfavorit. Kategori tersebut sebelumnya dimenangkan oleh pedangdut sekaligus presenter Ayu Ting Ting.

Saat menerima trophy kemenangan, Desta pun tampak melemparkan candaannya. Bahkan ia sempat mengucapkan rasa terima kasihnya dalam bahasa Inggris.

"Thank you, GTV. What a surprise, I never felt brave enough to think of myself as comedian, especially a celebrity. But right now I’m standing among any other nominees which I think more hilarious than I’m. And these four nominees right now in the funniest comedy program on TV. Wow. Ayu Ting Ting, Hesti Purwadinata, Surya Insomnia, Komandan Andre, saya yang menang,” ucapnya sambil mengangkat trophy kemenangannya.

Selain Desta, beberapa komika ataupun komedian lain juga berhasil keluar sebagai pemenang. Salah satunya, Arie Kriting sebagai pemenang kategori Komika Terfavorit, Fadil Jaidi sebagai pemenang komedian digital terfavorit, Aziz Gagap sebagai Komedian Target Terfavorit, hingga Wendy Cagur memenangkan predikat Komedian Terfavorit.

Sementara itu, untuk ranah komedi digital, kategori Konten Komedi Digital Terfavorit dimenangkan oleh AnimasiNopal. Sedangkan untuk Komika Roasting Terfavorit berhasil dimenangkan oleh Kiky Saputri yang sayangnya berhalangan hadir karena sedang honeymoon.

Khusus di tahun ini, penghargaan Lifetime Achievement diberikan kepada komedian legendaris, Malih & Bolot yang dinilai sudah berhasil menghibur khalayak luas dari berbagai generasi.

Ajang Indonesian Comedy Awards 2023 kali ini berjalan cukup sukses dengan aksi Rina Nose yang melakuan impersonate Bunda Corla dengan begitu lucu. Rina Nose bahkan sempat membawakan dua lagu berjudul Mana Bunda” dan No Comment”.

Follow Berita Okezone di Google News

Bukan hanya sengaja berdandan mirip Bunda Corla, Rina Nose juga tampil dengan impersonate style dan sangat mirip banget dengan aksi panggung dari Bunda Corla sendiri. Tak kalah meriah, Inul Daratista juga turut berkolaborasi dengan Danang “Genius of Dangdut” dan menyanyikan lagu Ikan Dalam Kolam.” Penyanyi dangdut muda, Lyia juga ikut tampil membawakan dua lagu andalan berjudul Care Bebek dan Ayang. Aksi sulap dari Holly Ballay juga ikut menghibur ajang Indonesian Comedy Awards 2023 hingga membuat Jarwo tertawa terbahak-bahak. Bahkan Lyia, Danang, Rina Nose juga sempat berkolaborasi dengan Sule, Nunung hingga Denny Candra menyanyikan “Lagu Pantun Ngombe Dawet”. Nantikan ajang penghargaan prestisius untuk insan komedi tanah air, Indonesian Comedy Awards hanya di GTV. Follow akun Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten – konten menarik. Program Indonesian Comedy Awards 2023 juga bisa kamu saksikan di aplikasi RCTI+ dan Vision+.