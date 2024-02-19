Dikta Jadi Celebrity Crush Nia Ramadhani: Kapan Bisa Ketemu dan Foto Bareng?

JAKARTA - Pesona Pradikta Wicaksono alias Dikta, rupanya mampu memikat hati Nia Ramadhani. Meski sama-sama berasal dari dunia entertainment dan begitu populer, Nia ternyata memiliki ketertarikan pada mantan vokalis Yovie & Nuno ini.

Hal tersebut terungkap saat Nia Ramadhani sedang membuat konten bersama sang suami, Ardi Bakrie. Dalam kontennya. Mereka harus menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kehidupan mereka secara bersamaan.

Salah satu pertanyaannya adalah soal sosok celebrity crush atau sosok dari kalangan selebriti yang disukai Nia Ramadhani.

Ardi langsung menuliskan nama Dikta sementara Nia justru menuliskan nama lain, David Foster sang maestro musik kelas dunia.

Dikta jadi celebrity crush Nia Ramadhani (Foto: Instagram/dikta)

Tapi jawaban Ardi ternyata tidak salah. Nia mengungkap bahwa artis tanah air yang disukainya memang Dikta. Namun secara internasional, dia mengagumi David Foster.