HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dikta dan Haruka Bagi Tips Anti Ngedrop di Tengah Padatnya Aktivitas

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |11:52 WIB
Dikta dan Haruka Bagi Tips Anti Ngedrop di Tengah Padatnya Aktivitas
Dikta dan Haruka Bagi Tips Anti Ngedrop di Tengah Padatnya Aktivitas (Foto: Instagram/dikta)
A
A
A

JAKARTA - Aktivitas padat yang biasa dijalankan oleh Pradikta Wicaksono, membuat penyanyi 38 tahun ini menyadari jika dirinya harus rutin menjaga tubuhnya. Salah satu caranya adalah dengan mengonsumsi vitamin agar tidak drop di tengah padatnya aktivitas.

Demi menjaga tubuhnya tetap bugar di tengah jadwal kerja yang padat, Dikta pun berusaha untuk selalu memenuhi asupan vitamin C dan B harian.

“Jadwal manggung dan main film yang padat bisa banget bikin badan jadi rentan ngedrop,” ujar Dikta baru-baru ini.

Menurut Dikta vitamin dalam bentuk minuman dengan rasa yang enak, cukup membantunya untuk bisa terus memenuhi asupan vitamin harian.

“Untungnya Oronamin C bisa didapetin di mana saja, rasanya enak, kandungan vitaminnya lengkap, aman diminum setiap hari, dan yang pasti bikin badan nggak mudah lelah sehingga gak gampang sakit,” paparnya.

Dikta dan Haruka Bagi Tips Anti Ngedrop di Tengah Padatnya Aktivitas (Foto: IST)


Sama halnya dengan Dikta, Haruka eks JKT48 juga mengaku cukup rutin mengonsumsi vitamin tersebut. Bahkan sejak dia masih berada di Jepang.

Pasalnya, dia menyadari bahwa vitamin merupakan salah satu cara membuat tubuhnya segar untuk menjalani beragam aktivitas.

"Masa kecilku di Jepang sudah rutin minum Oronamin C. Ini adalah kebiasaan turun temurun di keluarga Jepang, karena sudah ada di Jepang sejak 1965," timpal Haruka.

Diketahui, Dikta dan Haruka merupakan brand ambassador Oronamin C yang juga merupakan agen hero Nami. Nami sendiri adalah karakter superhero pada iklan terbaru Oronamin C yang menawarkan emosi positif dan keceriaan.  

 

