Dikta Ungkap Pernikahan Impiannya: Sederhana Saja, yang Penting Sah

JAKARTA - Pradikta Wicaksono alias Dikta mengungkapkan pandangannya tentang pesta pernikahannya kelak. Dia memastikan, tidak akan menggelar pesta besar-besaran.

“Gue mau menikah sederhana saja yang penting sah di KUA. Kalaupun ada party, pengin yang kecil saja,” katanya dikutip dari channel YouTube TAULANY TV, pada Jumat (19/1/2024).

Dikta mengatakan, pesta pernikahannya nanti hanya akan dihadiri oleh orang-orang terdekatnya. “Gue enggak suka pesta-pesta begitu. Crowded dan tidak efisien saja,” tuturnya lagi.

Pemikiran Dikta terkait rencana pernikahannya itu kemudian ramai dikomentari warganet di Instagram. Akun @volume_chan mengatakan, "(Hanya pengin) menikah di KUA, terus malamnya makan-makan bareng dua keluarga besar dan teman dekat. Sudah.”

Beberapa warganet juga membagikan pengalamannya menggelar pernikahan sederhana. “Saya juga nikah sederhana. Datang sendiri ke KUA dan setelah itu selamatan. Selesai!” kata @nacha6380.

Akun @dcstudiosulam menambahkan, “Penginnya menikah dengan konsep begini juga. Tapi apa daya kalau di tempat saya bisa diomongin 7 hari 7 malam kalau nikahannya terlalu sederhana.”*

(SIS)