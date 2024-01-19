Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dikta Ungkap Pernikahan Impiannya: Sederhana Saja, yang Penting Sah

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |19:30 WIB
Dikta Ungkap Pernikahan Impiannya: Sederhana Saja, yang Penting Sah
Dikta ingin menikah sederhana. (Foto: Instagram/@dikta)
A
A
A

JAKARTA - Pradikta Wicaksono alias Dikta mengungkapkan pandangannya tentang pesta pernikahannya kelak. Dia memastikan, tidak akan menggelar pesta besar-besaran. 

“Gue mau menikah sederhana saja yang penting sah di KUA. Kalaupun ada party, pengin yang kecil saja,” katanya dikutip dari channel YouTube TAULANY TV, pada Jumat (19/1/2024).

Dikta mengatakan, pesta pernikahannya nanti hanya akan dihadiri oleh orang-orang terdekatnya. “Gue enggak suka pesta-pesta begitu. Crowded dan tidak efisien saja,” tuturnya lagi. 

Pemikiran Dikta terkait rencana pernikahannya itu kemudian ramai dikomentari warganet di Instagram. Akun @volume_chan mengatakan, "(Hanya pengin) menikah di KUA, terus malamnya makan-makan bareng dua keluarga besar dan teman dekat. Sudah.”

Dikta ingin menikah secara sederhana. (Foto: Instagram/@dikta)

Beberapa warganet juga membagikan pengalamannya menggelar pernikahan sederhana. “Saya juga nikah sederhana. Datang sendiri ke KUA dan setelah itu selamatan. Selesai!” kata @nacha6380. 

Akun @dcstudiosulam menambahkan, “Penginnya menikah dengan konsep begini juga. Tapi apa daya kalau di tempat saya bisa diomongin 7 hari 7 malam kalau nikahannya terlalu sederhana.”*

(SIS)

Telusuri berita celebrity lainnya
