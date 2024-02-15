Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sambil Menangis, Nia Ramadhani Ungkap Rasa Sayang kepada Ardi Bakrie di Hari Valentine

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |14:10 WIB
Sambil menangis, Nia Ramadhani ungkap rasa sayang kepada Ardi Bakrie (Foto: IG Nia)
Sambil menangis, Nia Ramadhani ungkap rasa sayang kepada Ardi Bakrie (Foto: IG Nia)
A
A
A

JAKARTA - Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie memilih untuk saling mengungkapkan rasa cinta di hari Valentine.

Mengutip dari Instagram @rumpi_gosip, Kamis (15/2/2024), Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie duduk berhadapan. Kemudian, Nia memulai ungkapan cinta tulusnya dari lubuk hati yang paling dalam.

“Yang, terima kasih karena selalu mau berusaha untuk mengenal aku, terima kasih untuk semua waktu yang kamu berikan, Terima kasih karena selalu mau memaafkan apa yang aku lakuin apa yang enggak berkenan di hati kamu,” tutur Nia Ramadhani dengan suara bergetar menahan tangis dan mata yang sudah berkaca-kaca.

Sambil Menangis, Nia Ramadhani Ungkap Rasa Sayang kepada Ardi Bakrie di Hari Valentine

Nia Ramadhani pun sempat mengucapkan permintaan maaf pada sang suami serta menunjukkan cinta tulusnya yang begitu besar.

“Terus maaf masih banyak banget kesalahan, 13 tahun ini masih banyak belajar, kesalahan diulang-ulang, maafkan,” kata Nia Ramadhani.

“Pokoknya mudah-mudahan kamu tahu kalau aku benar-benar sayang sama kamu dan apa yang aku lakukan itu untuk kamu,” lanjutnya.

Mendengar penuturan manis dari sang istri, Ardi Bakrie langsung mengecup kening Nia Ramadhani. Tidak lupa dirinya pun mengungkapkan rasa cinta untuk Nia.

“Yang aku rasain sama seperti kamu, yang apa kamu bilang. Jadi ya terima kasih buat yang sudah kamu lakukan selama 13 tahun. Tapi karena aku goingnya second, jadi semuanya sudah kamu sebut. Intinya itu. Tapi ada tambahan satu, aku lakuin semua itu dengan tulus buat kamu,” kata Ardi Bakrie.

Halaman:
1 2
