Tamara Tyasmara Belum Ambil Job di Tengah Kasus Kematian Anaknya

Tamara Tyasmara belum ambil job di tengah kasus kematian anaknya (Foto: Ig Tamara)

JAKARTA - Tamara Tyasmara hingga kini masih berkutat dalam kasus kematian anaknya, Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante (6). Dia juga masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi dari ibu korban.

Hal ini tentunya membuat mantan istri Angger Dimas itu tak fokus bekerja sebagai figur publik.

Dia mengaku belum mau mengambil job apapun selama kasus ini masih berjalan.

"Lagi belum mau ngambil kerjaan," kata Tamara Tyasmara di Polda Metro Jaya belum lama ini.

Tamara baru saja menjalani pemeriksaan psikologis forensik di Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Metro Jaya pada Kamis (15/2/2024) malam.

Dalam kesempatan itu, Tamara membeberkan hubungan asmaranya secara detail dengan tersangka YA sebelum akhirnya kandas.

"Aku pacaran 2 tahun (sama YA), sudah seperti apa aku sudah sampaikan ke tim forensik, ke Apsifor," kata dia lagi.

