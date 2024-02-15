Jawaban Tamara Tyasmara saat Ditanya soal Isu Alami Kekerasan dari YA

Tamara Tyasmara saat ditanya soal alami kekerasan dari YA (Foto: IG Tamara)

JAKARTA - Tamara Tyasmara menanggapi isu yang menyebut dirinya pernah mengalami kekerasan dari mantan kekasihnya, Yudha Arfandi alias YA.

Adapun isu tersebut berembus setelah YA ditetapkan sebagai tersangka kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante.

Hanya saja, mantan istri DJ Angger Dimas itu enggan berkomentar lebih lanjut terkait isu tersebut.

"Aku sudah speak up sama penyidik dan psikolog, apa yang ku tahu sudah aku sampaikan sejujurnya," ujar Tamara Tyasmara usai menjalani tes kejiwaan di Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Metro Jaya, Kamis (15/2/2024).

Lebih lanjut, Tamara juga mengaku sudah menunjukan bukti percakapan melalui pesan singkat dengan YA kepada ahli psikologis.