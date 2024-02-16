Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Satria Mahathir Cogil Diruqyah, Begini Reaksi Netizen

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |16:25 WIB
Satria Mahathir Cogil Diruqyah, Begini Reaksi Netizen
Satria Mahathir diruqyah (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Seleb TikTok, Satria Mahathir kembali menjadi sorotan warganet. Baru-baru ini, beredar di sosial media TikTok momen Satria saat melakukan ruqyah.

Momen itu diunggah akun TikTok, @opraentertainment. Terlihat influencer yang sering disebut Cogil ini tengah diruqyah oleh seorang ustaz.

“Prosesi ruqyah Satria Mahathir cogil yang hijrah jadi cobat (cowok tobat),” tulis akun itu, dikutip Jumat (16/2/2024).

Satria Mahathir Cogil Diruqyah, Begini Reaksi Netizen

Video tersebut memperlihatkan Satria yang duduk di sebuah saung mengenakan baju koko berwarna merah muda. Disebelahnya, seorang ustaz terlihat meruqyah Satria dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran.

Alih-alih menghindari, seleb TikTok kontroversial ini justru pasrah dan menerima dirinya diruqyah. Ia pun tertunduk saat proses ruqyah tersebut berlangsung.

Momen Satria Mahathir diruqyah ini pun mengundang reaksi para warganet di TikTok. Video tersebut viral dan disukai lebih dari 200 ribu orang.

Banyak netizen syok melihat aksi Satria yang tiba-tiba bersedia melakukan ruqyah.

“Ada-ada aja gebrakannya,” kata akun @ma********.

“Satria tobat,” sambung @ge*******.

“Random banget tiba-tiba ruqyah,” tambah akun @na*******.

Halaman:
1 2
