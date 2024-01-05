Kronologi Satria Mahathir Cogil Aniaya Anak Anggota DPRD di Sebuah Kafe

JAKARTA - Seleb Tiktok, Satria Mahathir (SM) yang akrab disapa Cogil dan tiga tersangka lainnya berinisial AS, DJ, dan RS telah diamankan oleh Satreskrim Polresta Barelang, Kepri. Mereka diduga menganiaya putra dari anggota DPRD Kepri berinisial RA yang masih di bawah umur.

Berdasarkan kronologisnya, Kasat Reskrim Polresta Barelang, Kompol Dwi Ramadhanto menjelaskan, peristiwa perkelahian itu terjadi di sebuah kafe. Kemudian peristiwa perkelahian sempat meluas hingga keluar area kafe tersebut.

"Korban dan pelaku bersenggolan hingga terjadi perkelahian di dalam kafe hingga keluar kafe," ungkap Dwi Ramadhanto kepada awak media, Kamis (4/1/2024).