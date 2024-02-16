Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Duka, Alice Norin Divonis Kanker Sarkoma

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 16 Februari 2024 |10:07 WIB
Kabar Duka, Alice Norin Divonis Kanker Sarkoma
Alice Norin kena kanker Sarkoma (Foto: IG Alice Norin)
JAKARTA - Alice Norin mendadak membagikan informasi soal kondisi kesehatannya. Melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Alice Norin mengungkap bahwa dirinya mengidap kanker sarkoma, kanker langka yang berkembang di bagian otot rahim.

"Aku divonis kanker sarkoma yaitu kanker langka yang berkembang di otot rahim. Nggak ini nggak lagi bercanda, dan aku juga lagi nggak nyari perhatian. Buat apa penyakit dibercandain kan, walau awal dengar aku juga berpikir begitu," ujar Alice Norin dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @alicenorin, Jumat (16/2/2024).

Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan beberapa bulan, Alice Norin akhirnya mengetahui soal kanker yang bersarang di tubuhnya dan baru berbagi cerita melalui media sosial.

Kabar Duka, Alice Norin Divonis Kanker Sarkoma

"Kalau ada sebagian ngeh, dari akhir Desember sampai pertengahan Februari kemarin aku sempat on off lumayan lama, sebenarnya karena aku bolak balik ke dokter untuk ngecek semuanya." sambungnya.

Pemeriksaan dilakukan lantaran Alice sempat mengalami nyeri di perut bagian bawah sejak Agustus 2023. Dokter menyebut bahwa ada miom di rahimnya. Miom tersebut masih dibiarkan dan Alice tidak perlu melakukan operasi lantaran tidak mengganggu.

Namun pada Desember 2023, nyeri yang dirasakan Alice semakin parah hingga dia memutuskan kembali ke dokter untuk memeriksakan diri.

"Aku sering ngalamin sakit perut bagian bawah dari Agustus 2023 dan ketauan kalau memang aku ada miom. Akhir tahun kemarin sakitnya bener-bener gak ketahan," ujarnya.

Setelah melakukan pemeriksaan, dokter sempat menyinggung soal riwayat kanker di keluarga Alice hingga membuat Alice dan suami kaget.

"Pas dicek dokter A, beliau diam lama sampai akhirnya dia nanya, 'Bu Alice maaf, ada riwayat cancer?' Itu aku sama suami diam lama. Aku sampai nggak tahu mesti ngomong apa akhirnya aku bilang pelan-pelan, 'Ia almarhum mama aku meninggal karena cancer, kenapa emangnya dok?'" ucapnya.

 BACA JUGA:

