JAKARTA - Artis peran sekaligus pengusaha, Alice Norin baru-baru ini mengunggah sebuah video kesehariannya. Dimulai dari berbelanja ke supermarket, menemani anaknya latihan balet, hingga membuat konten.

Akan tetapi, video tersebut ditutup dengan kunjungan wanita 35 tahun ini ke dokter spesialis kandungan. Dalam kesempatan itu, ia terlihat menjalani USG dan berkonsultasi dengan dokter Yassin Bintang.

Melalui videonya, ibu dua anak ini tampak membuat geger lantaran mengira bahwa sakit perut yang dialaminya terjadi lantaran tengah hamil anak ketiga. Namun ternyata, bukan kehamilan yang dialami oleh bintang film Ketika Cinta Bertasbih tersebut.

"Sorenya akhirnya ke rumah sakit karena aku hamil anak ketiga?," kata Alice Norin dalam videonya.

"Tenang tenang guys, aku nggak hamil," lanjutnya.

Dalam video tersebut, Alice Norin mengatakan bahwa dirinya mengalami infeksi saluran kemih (ISK) lantaran sering menahan untuk buang air kecil. Hal itulah yang rupanya membuatnya terpaksa mengalami sakit seperti ditusuk jarum pada bagian perutnya.

Meski begitu, kondisinya kini sudah mulai membaik. Bahkan ia mengaku tak akan lagi menahan untuk buang air kecil.

"Cuma, aku tuh perutnya sakit banget kayak ditusuk-tusuk. Akhirnya aku ke dokter Yassin dan katanya aku Infeksi Saluran Kemih. Tapi Alhamdulillah all is well," jelasnya.

"Itu benar-benar ga baik ya guys!!! Alhamdulillah’nya aku gapapa," tulisnya. Video singkat milik istri Alvin Yudhapatria ini rupanya membuat para netizen sadar. Melalui kolom komentar, mereka bahkan mengaku tak lagi mau untuk menahan keinginan buang air kecil. "Aku tersadarkan, beberapa hari ini suka nahan pipis, karena nonton bola kalau ditinggal tu ngk seru, abis lihat videonya kak alice jadi tersadarkan, thank you kk alice sehat selalu," kata dewii***. "Aku juga kena bgtu smpe ke dokter ga tahan sakitnya ... sakit bgt .. dan itu pun minum obat dr dokter sekitar 3 harian baru sembuh dengan frekuensi sakit yg dikit demi sedikit berangsur^ membaik .. ga lagi^ deh nahan pipis .. kapok ..," timpal ikao***.