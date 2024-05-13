Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alami Efek Samping Operasi Kanker Sarkoma, Alice Norin Alami Pendarahan Hebat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |14:05 WIB
Alami Efek Samping Operasi Kanker Sarkoma, Alice Norin Alami Pendarahan Hebat
Alice Norin alami pendarahan hebat usai operasi kanker sarkoma (Foto: Instagram/alicenorin)
JAKARTA - Alice Norin tengah berjuang untuk sembuh dari kanker Sarkoma yang muncul di rahimnya. Bahkan ia juga sudah sempat menjalani operasi pengangkatan kankernya di Singapura.

"Masa nya aja, bentuknya aja gede banget tapi karena aku bukan operasi besar jadi untung masih bisa yang dimasukin kamera gitu. Jadi emang dipotong di dalam," kata Alice Norin di kawasan BSD, Tangerang Selatan, belum lama ini.

"Alhamdulillah aman (rahim)" tambahnya.

Hanya saja, Alice Norin mengalami efek samping setelah menjalani tindakan operasi. Alice Norin harus mengalami pendarahan hebat ketika datang bulan.

"Kemarin efek sampingnya kayak pendarahan banyak. Pas haid hebat banget dan agak sakit," jelas Alice Norin.

Alice Norin alami pendarahan hebat usai operasi kanker sarkoma (Foto: Instagram/alicenorin)

