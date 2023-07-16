Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dowoon DAY6 Selesai Wajib Militer

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 16 Juli 2023 |18:51 WIB
Dowoon DAY6 Selesai Wajib Militer
Dowoon DAY6 selesai wamil. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - Yoon Dowoon, drummer band DAY6, akhirnya resmi menyelesaikan masa tugas di militer setelah 1 tahun 5 bulan, pada 16 Juli 2023. Dia diketahui, bergabung dalam korps bidang musik di militer, sejak 17 Januari 2022. 

Dengan begitu, maka Dowoon menjadi personel ketiga DAY6 yang menyelesaikan wajib militer setelah Sungjin dan Young K. Sungjin diketahui memulai wajib militer (wamil) pada Maret 2021. 

Idol K-Pop 27 tahun tersebut kemudian menyelesaikan masa tugasnya pada September 2022. Sedangkan Young K memulai masa tugasnya di militer pada Oktober 2021 dan selesai pada April 2023. 

Dowoon DAY6 selesai wamil. (Foto: Dispatch)

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari JYP Entertainment terkait kegiatan Yoon Dowoon di dunia hiburan dalam waktu dekat.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178956/kwon_hyun_bin-yLBt_large.jpg
Kwon Hyun Bin Bakal Gabung Angkatan Laut Korea Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178648/son_naeun-OV4s_large.jpg
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/33/3178372/lee_yi_kyung-xKY2_large.jpg
Perempuan Jerman Tuduh Aktor Lee Yi Kyung Kerap Kirim Chat Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177279/yang_se_chan-p7ZH_large.jpg
Yang Se Chan Divonis Idap Kanker Tiroid: Duniaku Terasa Runtuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176667/jung_sung_il-QnUx_large.JPG
Aktor Glory Jung Sung Il Resmi Cerai setelah 9 Tahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174287/jeon_hye_bin-aUnO_large.jpg
Kartu Kredit Jeon Hye Bin Hilang di Bali, Rp177 Juta Raib dalam Waktu 10 Menit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement