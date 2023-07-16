Dowoon DAY6 Selesai Wajib Militer

SEOUL - Yoon Dowoon, drummer band DAY6, akhirnya resmi menyelesaikan masa tugas di militer setelah 1 tahun 5 bulan, pada 16 Juli 2023. Dia diketahui, bergabung dalam korps bidang musik di militer, sejak 17 Januari 2022.

Dengan begitu, maka Dowoon menjadi personel ketiga DAY6 yang menyelesaikan wajib militer setelah Sungjin dan Young K. Sungjin diketahui memulai wajib militer (wamil) pada Maret 2021.

Idol K-Pop 27 tahun tersebut kemudian menyelesaikan masa tugasnya pada September 2022. Sedangkan Young K memulai masa tugasnya di militer pada Oktober 2021 dan selesai pada April 2023.

Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari JYP Entertainment terkait kegiatan Yoon Dowoon di dunia hiburan dalam waktu dekat.*

(SIS)