HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Minta Tes Kejiwaan Dijadwalkan Ulang, Akui Kelelahan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |21:58 WIB
Tamara Tyasmara Minta Tes Kejiwaan Dijadwalkan Ulang, Akui Kelelahan
Tamara Tyasmara kelelahan jalani tes kejiwaan (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
JAKARTA - Tamara Tyasmara mengaku kelelahan saat menjalani pemeriksaan psikologis forensik di Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Metro Jaya pada Kamis (15/2/2024). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Sandy Arifin, usai menemani kliennya menjalani pemeriksaan selama tiga jam.

"Dikarenakan kondisi klien kami capek, nanti kita akan reschedule ulang untuk pemeriksaan lebih lanjut," kata Sandy Arifin.

"Intinya ke depannya kalau ada panggilan lagi kita akan kooperatif," sambungnya.

Kepada wartawan, Tamara mengaku diberi 10 pertanyaan oleh tiga orang ahli psikologi. Adapun pertanyaan itu seputar almarhum anaknya.

Tamara Tyasmara

Tamara Tyasmara kelelahan jalani tes kejiwaan (Foto: Ravie/MPI)


"Kurang lebih sepuluh cuma jawabannya mendalam sih. Isi pertanyaannya lebih tentang Dante itu seperti apa," ucapnya.

Halaman:
1 2
