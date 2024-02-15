Tubuhnya Sering Disebut Kurus, Vidi Aldiano Alami Body Dysmorphia

JAKARTA - Vidi Aldiano sampai saat ini masih belum dinyatakan sembuh dari kanker ginjal yang dideritanya. Suami Sheila Dara ini diketahui masih harus terus berjuang untuk sembuh dengan melakukan beberapa treatment, termasuk sempat menjalani terapi Tanya Samui di Thailand.

Usai menjalani terapi di Thailand, banyak netizen yang rupanya menyoroti bobot tubuh Vidi. Bahkan Vidi pun menyadari bahwa ia mengalami Body Dysmorphic Disorder yakni perasaan atas bentuk tubuh yang tidak ideal.

BACA JUGA: Vidi Aldiano Akui Beda Pilihan Presiden dengan Orang Tuanya

Hal itu bahkan ia ungkapkan melalui akun Instagram pribadinya. Bahkan untuk mengatasi hal itu, pelantun Nuansa Bening ini meminta netizen untuk tidak mengomentari bentuk tubuhnya.

"Iya, iya, gue tahu gue kurusan. Tanpa dibilang gue kekurusan pun gue sadar kok guys. Masih ngumpulin stamina untuk bisa kembali ke berat semula," ujar Vidi Aldiano di Instagram Storynya.

Vidi Aldiano alami body dysmorphia (Foto: Instagram/vidialdiano)





Vidi sendiri mengaku jika ia sering merasa minder dengan hal tersebut, sampai-sampai harus mengumpulkan rasa percaya diri sebelum mengunggah foto di sosial media.

BACA JUGA: Vidi Aldiano Didoakan Rekan Artis Usai Mengakhiri Pengobatan di Thailand

Kendati begitu, Vidi mengaku akan terus berusaha untuk keluar dari kondisi mentalnya tersebut.