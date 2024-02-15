Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tubuhnya Sering Disebut Kurus, Vidi Aldiano Alami Body Dysmorphia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |22:45 WIB
Tubuhnya Sering Disebut Kurus, Vidi Aldiano Alami Body Dysmorphia
Vidi Aldiano alami body dysmorphia (Foto: Instagram/vidialdiano)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano sampai saat ini masih belum dinyatakan sembuh dari kanker ginjal yang dideritanya. Suami Sheila Dara ini diketahui masih harus terus berjuang untuk sembuh dengan melakukan beberapa treatment, termasuk sempat menjalani terapi Tanya Samui di Thailand.

Usai menjalani terapi di Thailand, banyak netizen yang rupanya menyoroti bobot tubuh Vidi. Bahkan Vidi pun menyadari bahwa ia mengalami Body Dysmorphic Disorder yakni perasaan atas bentuk tubuh yang tidak ideal.

Hal itu bahkan ia ungkapkan melalui akun Instagram pribadinya. Bahkan untuk mengatasi hal itu, pelantun Nuansa Bening ini meminta netizen untuk tidak mengomentari bentuk tubuhnya.

"Iya, iya, gue tahu gue kurusan. Tanpa dibilang gue kekurusan pun gue sadar kok guys. Masih ngumpulin stamina untuk bisa kembali ke berat semula," ujar Vidi Aldiano di Instagram Storynya.

Vidi Aldiano

Vidi Aldiano alami body dysmorphia (Foto: Instagram/vidialdiano)


Vidi sendiri mengaku jika ia sering merasa minder dengan hal tersebut, sampai-sampai harus mengumpulkan rasa percaya diri sebelum mengunggah foto di sosial media.

Kendati begitu, Vidi mengaku akan terus berusaha untuk keluar dari kondisi mentalnya tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
