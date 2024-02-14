Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vidi Aldiano Akui Beda Pilihan Presiden dengan Orang Tuanya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |19:35 WIB
Vidi Aldiano Akui Beda Pilihan Presiden dengan Orang Tuanya
Vidi Aldiano beda pilihan Presiden dengan orang tuanya (Foto: Instagram/vidialdiano)
A
A
A

JAKARTA - Vidi Aldiano tampak enggan melewatkan momen pesta demokrasi Indonesia atau yang dikenal dengan pemilihan umum (pemilu). Bersama kedua orang tuanya, Vidi bahkan ikut memberikan suaranya dan memilih calon pemimpin negara.

Usai nyoblos, suami Sheila Dara ini bahkan menyempatkan diri untuk berselfie bersama orang tuanya. Dalam foto itu, Vidi terlihat memakai polo shirt warna beige sambil menunjukkan jari yang sudah dicelupkan tinta.

Pelantun lagu Nuansa Bening ini mengaku memiliki pilihan presiden yang berbeda satu sama lain.

“Hari ini nge-bertiga sama papa & mama. Dan ternyata pilihan kita bertiga beda semua. And that’s okay,” ujar Vidi dalam keterangan fotonya di Instagram @vidialdiano, pada Rabu (14/2/2024).

Vidi Aldiano

Vidi Aldiano beda pilihan Presiden dengan orang tuanya (Foto: Instagram/vidialdiano)


Vidi mengatakan meski berbeda pilihan, namun ia berharap pemilu kali ini bisa berjalan damai.

“Yang penting pemilu ini nggak mecah belah keluarga. Dan siapapun yang terpilih nantinya bisa menjadi pilihan terbaik untuk Indonesia,” pungkasnya.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3185101/vidi_aldiano-LIWi_large.jpg
Vidi Aldiano Menang Gugatan Hak Cipta Lagu Nuansa Bening, Lolos dari Ganti Rugi Rp28 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/33/3182253/vidi_aldiano_dan_deddy_corbuzier-wbNv_large.jpg
Vidi Aldiano Putuskan Vakum dari Podhub, Deddy Corbuzier: Please, Come Back Stronger!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157097/vidi_aldiano-6mWp_large.jpg
Vidi Aldiano Jalani Pengobatan Kanker Lagi di Penang: Kali Ini Lebih Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153600/vidi_aldiano-iqzD_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano: Gue Insecure Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153543/vidi_aldiano-Gk5Y_large.jpg
Sempat Kurus karena Kemoterapi, Vidi Aldiano Happy Badannya Mulai Berotot 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/33/3148839/vidi_aldiano-HvFw_large.jpg
Pihak Vidi Aldiano Upayakan Damai dengan Pencipta Lagu Nuansa Bening
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement