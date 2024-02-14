Vidi Aldiano Akui Beda Pilihan Presiden dengan Orang Tuanya

Vidi Aldiano beda pilihan Presiden dengan orang tuanya (Foto: Instagram/vidialdiano)

JAKARTA - Vidi Aldiano tampak enggan melewatkan momen pesta demokrasi Indonesia atau yang dikenal dengan pemilihan umum (pemilu). Bersama kedua orang tuanya, Vidi bahkan ikut memberikan suaranya dan memilih calon pemimpin negara.

Usai nyoblos, suami Sheila Dara ini bahkan menyempatkan diri untuk berselfie bersama orang tuanya. Dalam foto itu, Vidi terlihat memakai polo shirt warna beige sambil menunjukkan jari yang sudah dicelupkan tinta.

Pelantun lagu Nuansa Bening ini mengaku memiliki pilihan presiden yang berbeda satu sama lain.

“Hari ini nge-bertiga sama papa & mama. Dan ternyata pilihan kita bertiga beda semua. And that’s okay,” ujar Vidi dalam keterangan fotonya di Instagram @vidialdiano, pada Rabu (14/2/2024).

Vidi Aldiano beda pilihan Presiden dengan orang tuanya (Foto: Instagram/vidialdiano)





Vidi mengatakan meski berbeda pilihan, namun ia berharap pemilu kali ini bisa berjalan damai.

“Yang penting pemilu ini nggak mecah belah keluarga. Dan siapapun yang terpilih nantinya bisa menjadi pilihan terbaik untuk Indonesia,” pungkasnya.

