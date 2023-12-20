Nia Ramadhani Pilih Amerika untuk Nikmati Pergantian Tahun, Tampil Bak Artis Dunia

Nia Ramadhani liburan di Amerika untuk menikmati malam pergantian tahun. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Nia Ramadhani tak ingin melewatkan momen liburan akhir tahun 2023. Dia memilih Beverly Bills, California sebagai labuan menikmati pergantian tahun.

Nia Ramadhani kembali berencana merayakan pergantian tahun 2023 di luar negeri, tepatnya di rumahnya yang ada di Beverly Hills, California, Amerika Serikat.

Hal tersebut diketahui dalam salah satu postingan yang ia bagikan baru-baru ini di akun Instagramnya. Seperti biasa, Nia Ramadhani tampak tampil fashionable.

“Mari memulai sesi liburan,” tulis Nia Ramadhani, dalam keterangan unggahannya, Rabu, (20/12/2023).

Meski hanya berfoto di rumah mewahnya itu, Nia Ramadhani terlihat tampil bak selebriti Hollywood dengan outfit of the day alias OOTD serba hitam.