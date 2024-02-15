Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara akan Jalani Tes Kejiwaan Terkait Kasus Kematian Dante

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 15 Februari 2024 |13:39 WIB
Tamara Tyasmara akan Jalani Tes Kejiwaan Terkait Kasus Kematian Dante
Tamara Tyasmara akan jalani tes kejiwaan (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTA - Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya sampai hari ini masih mengusut kasus kematian bocah 6 tahun bernama Raden Andante Khalif Pramudityo alis Dante. Bocah tersebut diketahui merupakan anak kandung dari artis peran Tamara Tyasmara dan DJ Angger Dimas yang tewas lantaran ditenggelamkan di sebuah kolam renang kawasan Jakarta Timur pada 27 Januari lalu.

Terkait hal tersebut, pihak kepolisian pun hari ini, Kamis (15/2/2024) berencana melakukan tes kejiwaan pada Tamara Tyasmara selaku ibu dari korban. Bahkan Sandy Arifin selaku kuasa hukum Tamara pun membenarkan hal tersebut.

Sandy pun mengatakan bahwa ia akan mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Gedung Reserse Kriminal Umum maupun Biro SDM Polda Metro Jaya.

"Jam 14.00 WIB Insha Allah (kami datang ke Polda)," kata Sandy Arifin melalui pesan singkat, Kamis (15/2/2024).

Tamara Tyasmara

Tamara Tyasmara akan jalani tes kejiwaan (Foto: Instagram/tamaratyasmara)

Sebelumnya, pihak berwajib telah lebih dulu melakukan pemeriksaan psikologis forensik terhadap mantan suami Tamara, Angger Dimas pada Selasa, 13 Februari 2024. Dimas menjelaskan jika tes tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah dirinya dendam atau tidak kepada tersangka.

"Ini kan (pemeriksaan forensik) itu ditujukan untuk tidak ada dendam dengan ada tes psikologi ini ditujukan untuk apakah orang ini akan ada dendam," terang Angger Dimas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement