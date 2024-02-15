Tamara Tyasmara akan Jalani Tes Kejiwaan Terkait Kasus Kematian Dante

JAKARTA - Pihak Kepolisian Polda Metro Jaya sampai hari ini masih mengusut kasus kematian bocah 6 tahun bernama Raden Andante Khalif Pramudityo alis Dante. Bocah tersebut diketahui merupakan anak kandung dari artis peran Tamara Tyasmara dan DJ Angger Dimas yang tewas lantaran ditenggelamkan di sebuah kolam renang kawasan Jakarta Timur pada 27 Januari lalu.

Terkait hal tersebut, pihak kepolisian pun hari ini, Kamis (15/2/2024) berencana melakukan tes kejiwaan pada Tamara Tyasmara selaku ibu dari korban. Bahkan Sandy Arifin selaku kuasa hukum Tamara pun membenarkan hal tersebut.

Sandy pun mengatakan bahwa ia akan mendampingi kliennya menjalani pemeriksaan di Gedung Reserse Kriminal Umum maupun Biro SDM Polda Metro Jaya.

"Jam 14.00 WIB Insha Allah (kami datang ke Polda)," kata Sandy Arifin melalui pesan singkat, Kamis (15/2/2024).

Tamara Tyasmara akan jalani tes kejiwaan (Foto: Instagram/tamaratyasmara)

Sebelumnya, pihak berwajib telah lebih dulu melakukan pemeriksaan psikologis forensik terhadap mantan suami Tamara, Angger Dimas pada Selasa, 13 Februari 2024. Dimas menjelaskan jika tes tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah dirinya dendam atau tidak kepada tersangka.

"Ini kan (pemeriksaan forensik) itu ditujukan untuk tidak ada dendam dengan ada tes psikologi ini ditujukan untuk apakah orang ini akan ada dendam," terang Angger Dimas.