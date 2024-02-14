Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tamara Tyasmara Dihujat Imbas Kematian Dante, Rachel Vennya: Dia Lalai

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |08:10 WIB
Tamara Tyasmara Dihujat Imbas Kematian Dante, Rachel Vennya: Dia Lalai
Rachel Vennya tanggapi kasus kematian Dante. (Foto: Instagram/@rachelvennya)
A
A
A

JAKARTA - Rachel Vennya turut mengungkapkan pandangannya tentang kasus kematian Dante yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Apalagi, Tamara Tyasmara menuai hujatan publik karena dianggap kurang berduka setelah kehilangan putranya.

"Aku tidak tahu apakah ini akan menjadi plot twist karena di dunia ini memang ada saja ibu dan bapak yang gila, serta orangtua yang jahat," kata ibu dua anak tersebut dalam unggahannya di TikTok, dikutip pada Rabu (14/2/2024).

Rachel Vennya menambahkan, "Namun yang gue sayangkan di sini adalah belum ada bukti konkret yang menunjukkan ibu korban sebagai tersangka. Belum ada unsur kesengajaan yang dilakukannya hingga membuat anaknya tenggelam."

Namun begitu, mantan istri Niko Al Hakim tersebut tetap menilai Tamara melakukan kelalaian. "Iya, (dia) lalai. Di mana letak lalainya? Kenapa lo pacaran sama cowok lo. Itu doang sih menurut gue," tuturnya menambahkan.

Rachel Vennya kembali mengingatkan agar publik tak langsung menghakimi Tamara Tyasmara hany karena sikapnya yang dianggap tak etis saat acara tahlilan Dante.

Rachel Vennya tanggapi kasus kematian Dante. (Foto: Instagram/@rachelvennya)

"Tapi kalau kalian merasa Tamara itu ibu yang jahat hanya karena mukanya senyum atau catokan, gambar alis pas tahlilan 7 hari anaknya, menurut aku enggak bisa dijudge begitu juga," ujarnya.

Rachel Vennya menambahkan, tak pernah ada satupun orang yang benar-benar memahami isi hati orang lain, termasuk apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Sehingga tak adil rasanya menilai isi hati seseorang hanya berdasarkan ekspresi wajah.

Halaman:
1 2
