12 Tayangan Romantis dengan Chemistry Terbaik di Februari Bucin Vision+

JAKARTA - Vision+ menyuguhkan deretan series romantis dengan chemistry terbaik di Februari Bucin. Ada serial dengan kisah romantis mendalam hingga momen lucu memikat hati. Berikut 12 series romantis dengan chemistry terbaik di Februari Bucin Vision+:

1.Cinlock : Love Camera Action

Serial CinLock: Love Camera Action bercerita tentang mahasiswa cantik bernama Lala yang berambisi menjadi produser film ternama. Dalam perjalanan kisahnya, dia bertemu Jun, seorang creative director yang tulus menemaninya dalam suka dan duka.

2.My Comic Boyfriend

Lalu ada My Comic Boyfriend yang menuturkan petualangan seorang gadis bernama Naya dalam mencari pacar yang menyerupai karakter idolanya dalam komik. Hingga dia bertemu Majja, cowok populer di sekolahnya yang sangat mirip dengan karakter komik idolanya.

3.Be With You

Film Korea Be With You berkisah tentang Woo Jin yang harus menjadi orangtua tunggal dari anak semata wayangnya, Ji Ho, sejak kematian istrinya, Soo Ah. Suatu hari, sebuah keajaiban terjadi. Ji Ho menemukan Soo Ah pingsan di sebuah terowongan.

4.TLC: TV Love Cinema – Drunk In Love

Original series TLC: TV Love Cinema-Drunk In Love mengangkat kisah tentang Hadid yang jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Quinta di sebuah pesta. Hadid berusaha keras mendapatkan hati Quinta sampai menyembunyikan identitas aslinya.

5.Melody of Love

Jatuh cinta pada pandangan pertama menjadi awal kisah cinta Hary dan Liliana. Kisah asmara mereka diuji ketika menjalani hubungan jarak jauh. Tak disangka, kekuatan cinta justru membuat keduanya semakin langgeng dan berlabuh di pernikahan.

6.Toko Barang Mantan

Film Toko Barang Mantan bercerita tentang Tristan yang harus membuka luka lama ketika bertemu kembali dengan mantan kekasihnya, Laras. Menariknya, perempuan itu datang kepadanya untuk menjual cincin pertunangannya. Namun pertemuan itu justru membuat cinta mereka kembali bersemi.

7.Josee

Film Korea satu ini berkisah tentang pertemuan Josee, seorang perempuan yang memiliki keterbatasan fisik, dengan mahasiswa tingkat akhir bernama Young Seok. Berkat pria tersebut, Josee bisa merasakan berbagai hal baru dan momen indah dalam hidupnya.

8.Temen Kondangan

Siapa sangka, usaha Puteri mencari teman kondangan malah menimbulkan banyak masalah. Tiga kandidat teman kondangan yang telah dipilihnya, justru hadir bersamaan di pesta pernikahan mantan pacarnya. Salah satu dari pria itu adalah Yusuf, pria yang telah lama menyimpan perasaan padanya.