Pihak WO Ungkap Konsep Pernikahan Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana, Ada Pedang Pora

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |23:45 WIB
Pihak WO Ungkap Konsep Pernikahan Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana, Ada Pedang Pora
Pihak WO ungkap konsep pernikahan Ayu Ting Ting (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana belakangan cukup menarik perhatian netizen. Setelah menggelar lamaran, pasangan ini dikabarkan akan menggelar acara pernikahan dalam waktu dekat.

Soal konsep pernikahan sang artis, Inge selaku pihak Wedding Organizer (WO) pun ikut bersuara. Bahkan ia menyebut jika dalam pernikahan Ayu dan Dhana nantinya akan ada upacara Pedang Pora.

”Biasanya resepsi pedang pora, prosesi masuk pengantin, kalau tentara tentunya nanti ada prosesi-prosesi pedang pora, kan dia harus melewati proses perizinan dulu, apa lagi nanti calonnya akan ada ditugaskan kemana, jadi waktunya itu kenapa nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa buru-buru, ada proses karena calonnya ada seorang ini ya," ujar Inge dikutip dari tayangan Cumicumi.

"Harus ada perizinan, kemudian dia kan masih tugas di luar Jakarta, tugasnya setahu aku daerah Jawa juga sih, masih di pulau Jawa cuma nanti after menikah mungkin akan dipindahin lagi,” sambungnya.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana

Pihak WO ungkap konsep pernikahan Ayu Ting Ting (Foto: Instagram @ayutingting92)


Soal konsep pernikahan, Inge mengatakan bahwa baik Ayu dan Dhana sudah saling memberikan ide untuk acara pernikahannya. Namun, ia masih memilih untuk merahasiakan hal itu.

Akan tetapi, pernikahan sang pedangdut dengan TNI berpangkat Letnan satu itu dikabarkan akan mengusung tema Melayu, sama seperti saat lamaran kemarin.

”Udah ada sih konsep-konsep, belum bisa dikasih tahu dulu. Lamaran kemarin konsepnya Melayu karena dari Sumatra ya, mas Dhana dari Sumatra, kemudian mbak Ayu kan Betawi, kesannya itu lebih Islami, nuansa Melayu, sopan, bajunya sopan, semua nuansanya putih,” jelas Inge.

