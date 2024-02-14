Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ayu Ting Ting Ungkap Sosok Muhammad Fardhana Dimatanya: Alhamdulillah yang Terbaik

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |14:37 WIB
Ayu Ting Ting Ungkap Sosok Muhammad Fardhana Dimatanya: Alhamdulillah yang Terbaik
Ayu Ting Ting ungkap sosok Muhammad Fardhana (Foto: Instagram @ayutingting92)
A
A
A

DEPOK - Ayu Ting Ting diketahui sempat menutupi kabar lamarannya dengan seorang TNI berpangkat Letnan Satu bernama Muhammad Fardhana. Akan tetapi, kini ia pun sedikit mulai berani terbuka dan membagi perasaan bahagianya di hadapan publik.

Ayu bahkan mengaku bahwa dirinya dan Dhana dikenalkan oleh orangtua mereka. Lantaran merasa cocok, Ayu dan Dhana pun akhirnya memilih untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius lagi.

"Iya (perjodohan) itu betul, prosesnya dikenalin biasa sebenarnya sama orang tua, kalau dikenalin kan wajar kan biasa aja kan, tapi itu tergantung dari diri kita masing-masing kan bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung kita," kata Ayu Ting Ting ditemui di kediamannya daerah Depok, Jawa Barat, Rabu (14/2/2024).

"Kebetulan Alhamdulillahnya mungkin memang cocok, jadi lanjut terus," sambungnya.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana

Ayu Ting Ting ungkap sosok Muhammad Fardhana (Foto: Instagram @ayutingting92)

Ayu bahkan merasa tak menyangka akhirnya bisa menemukan pujaan hati setelah 10 tahun menjanda.

Halaman:
1 2
