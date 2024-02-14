Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jawaban Kocak Teuku Wisnu saat Ditanya soal Warna Tinta Jarinya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |20:15 WIB
Jawaban Kocak Teuku Wisnu saat Ditanya soal Warna Tinta Jarinya
Teuku Wisnu memberikan jawaban kocak soal warna tinta di jarinya (Foto: Instagram/teukuwisnu)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis Indonesia memamerkan tinta ungu di jari mereka usai menyalurkan hak suara. Salah satu artis yang mengunggah foto jari dengan tinta ungu ialah Teuku Wisnu.

Dalam postingannya di Instagram, suami Shireen Sungkar ini tampak mengunggah tinta ungu di jari telunjuknya. Sementara sang istri, Shireen Sungkar mencelupkan tinta di jari kelingkingnya.

Namun salah satu yang menarik, warna tinta Teuku Wisnu dan istrinya bikin netizen salfok. Alih-alih warna ungu, justru terlihat warna hitam keemasan.

Hal itu tentu saja membuat netizen berkomentar.

“Kok bukan ungu?,” tanya salah satu netizen.

Teuku Wisnu

Teuku Wisnu memberikan jawaban kocak soal warna tinta di jarinya (Foto: Instagram/teukuwisnu)


Ayah tiga anak ini pun membalas komentar tersebut dengan jawaban yang nyeleneh.

“Karena bukan Pasha,” celetuk Teuku Wisnu.

Potongan komentar tersebut kembali diunggah di laman Instagramnya.

“Emang salah ya pak?,” tanya Teuku Wisnu.

Postingan tersebut tentu saja mendapat banyak reaksi dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang ngakak dengan jawab asal Teuku Wisnu.

Halaman:
1 2
