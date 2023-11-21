Shireen Sungkar Dapat Kejutan Anniversary dari Teuku Wisnu di Warung Pecel Lele

JAKARTA - Usia pernikahan Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu sudah memasuki tahun ke-10. Demi merayakan satu dekade pernikahan, Wisnu pun tampak memberikan kejutan tak terduga untuk sang istri.

Melalui akun Instagramnya, Wisu terlihat membuat kejutan yang mendadak membuatnya dan istri menjadi tontonan warga. Pasalnya, pasangan yang kini sudah memiliki tiga anak tersebut merayakan anniversary pernikahan di sebuah warung pecel lele.

Meski berlangsung di tempat yang sederhana, hal tersebut tak sedikitpun mengurangi keromantisan mereka. Apalagi terdapat pula spanduk berukuran besar yang bertuliskan inisial namanya dan juga Shireen.

Bukan hanya itu, aktor 38 tahun tersebut juga turut membawa buket bunga untuk sang istri.

Melihat perlakukan romantis Wisnu, Shireen pun bahagia. Meskipun aksi suaminya yang terkenal kocak itu menjadi tontonan gratis bagi warga sekitar warung pecel lele.

"Makasih abi buat surprise romantic dinner nya yang lawak ini. Di pecel ayam dekat kantor ditontonin karyawan ama warga. Emang suami ku," tulis Shireen lewat akun Instagram pribadinya.

"Makasih abiii semoga selalu Allah berkahi dan jaga selalu," sambungnya.

Unggahan Shireen sontak mendapatkan cukup banyak reaksi dari netizen. Bahkan beberapa rekan selebriti ikut mengomentari perayaan anniversary mereka.

"Hahhahahahahahahhahahahahaaa GEMESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS," ujar Meisya Siregar.