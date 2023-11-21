Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Shireen Sungkar Dapat Kejutan Anniversary dari Teuku Wisnu di Warung Pecel Lele

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |22:00 WIB
Shireen Sungkar Dapat Kejutan Anniversary dari Teuku Wisnu di Warung Pecel Lele
Shireen Sungkar Dapat Kejutan Anniversary di warung pecel lele (Foto: Instagram/shireensungkar)
A
A
A

JAKARTA - Usia pernikahan Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu sudah memasuki tahun ke-10. Demi merayakan satu dekade pernikahan, Wisnu pun tampak memberikan kejutan tak terduga untuk sang istri.

Melalui akun Instagramnya, Wisu terlihat membuat kejutan yang mendadak membuatnya dan istri menjadi tontonan warga. Pasalnya, pasangan yang kini sudah memiliki tiga anak tersebut merayakan anniversary pernikahan di sebuah warung pecel lele.

Meski berlangsung di tempat yang sederhana, hal tersebut tak sedikitpun mengurangi keromantisan mereka. Apalagi terdapat pula spanduk berukuran besar yang bertuliskan inisial namanya dan juga Shireen.

Bukan hanya itu, aktor 38 tahun tersebut juga turut membawa buket bunga untuk sang istri.

Melihat perlakukan romantis Wisnu, Shireen pun bahagia. Meskipun aksi suaminya yang terkenal kocak itu menjadi tontonan gratis bagi warga sekitar warung pecel lele.

"Makasih abi buat surprise romantic dinner nya yang lawak ini. Di pecel ayam dekat kantor ditontonin karyawan ama warga. Emang suami ku," tulis Shireen lewat akun Instagram pribadinya.

"Makasih abiii semoga selalu Allah berkahi dan jaga selalu," sambungnya.

Unggahan Shireen sontak mendapatkan cukup banyak reaksi dari netizen. Bahkan beberapa rekan selebriti ikut mengomentari perayaan anniversary mereka.

"Hahhahahahahahahhahahahahaaa GEMESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS," ujar Meisya Siregar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/33/3007678/shireen-sungkar-berduka-atas-bencana-banjir-bandang-sumatera-barat-hHnJtPiQ9W.jpg
Shireen Sungkar Berduka atas Bencana Banjir Bandang Sumatera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2861077/shireen-sungkar-operasi-kista-untuk-kedua-kalinya-ukurannya-7-cm-3BBX1vorIV.jpg
Shireen Sungkar Operasi Kista untuk Kedua Kalinya, Ukurannya 7 Cm
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/33/2860984/cerita-shireen-sungkar-idap-kista-dermoid-bisa-tumbuh-lagi-meski-sudah-laparoskopi-nZlwM5iFts.jpg
Cerita Shireen Sungkar Idap Kista Dermoid, Bisa Tumbuh Lagi Meski Sudah Laparoskopi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/19/33/2801182/ramadhan-segera-usai-shireen-sungkar-ditinggal-pas-sayang-sayangnya-Bv0O4Ywq0h.jpg
Ramadhan Segera Usai, Shireen Sungkar: Ditinggal Pas Sayang-sayangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/26/33/2787505/cara-teuku-wisnu-dan-shireen-sungkar-berikan-hadiah-untuk-semangat-anak-puasa-IfxxaUfsYR.jpg
Cara Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Berikan Hadiah untuk Semangat Anak Puasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/27/33/2715554/shireen-sungkar-dan-teuku-wisnu-kompak-belum-mau-tambah-anak-VutxogE2O9.jpg
Shireen Sungkar dan Teuku Wisnu Kompak Belum Mau Tambah Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement