Teuku Wisnu Ajak Masyarakat Kompak Bantu Palestina

JAKARTA - Teuku Wisnu mengajak masyarakat tetap kompak meski berbeda cara dalam memberikan dukungan kepada warga Palestina.

Diketahui, suami Shireen Sungkar itu ikut aksi bela Palestina di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat bersama jutaan massa pada 5 November kemarin.

Momen itu pun terekam dalam unggahan Instagram Teuku Wisnu. Dia mengabadikan foto dan video masyarakat yang antusias dalam aksi tersebut.

Teuku Wisnu juga mengenakan busana muslim dengan menutupi wajahnya menggunakan sorban cokelat, masker, hingga kacamata hitam.

"We love Palestine," tulis Teuku Wisnu dikutip Senin (6/11/2023).

Dalam keterangan unggahannya, pria 38 tahun tersebut juga mengingatkan pengikut di media sosialnya untuk tetap kompak dalam memberi dukungan kepada warga Palestina.

"Bentuk dukungan itu banyak dan berbeda-beda. Mungkin ada yang gak ikut aksi pagi ini, tapi doanya kuat, dalam dan sangat memohon hingga atas izin Allah menembus langit untuk saudara-saudara kita di Palestina," lanjut Teuku Wisnu.

"Bisa jadi pula, yang nggak ikut aksi tapi jihad harta dalam donasinya itu sangat besar nilainya, atau harta terbaik yang dia miliki, maa syaa Allah," sambungnya.