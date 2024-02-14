Maudy Ayunda Ogah Golput Meski Mengaku Khawatir dengan Pemilu Tahun Ini

Maudy Ayunda ogah golput meski khawatir dengan Pemilu tahun ini (Foto: Instagram/maudyayunda)

JAKARTA - Maudy Ayunda mengaku sedikit khawatir dengan pemilihan umum (pemilu) 2024 kali ini. Meski tidak diketahui secara pasti apa penyebab kekhawatiran Maudy, istri dari Jesse Choi itu mengaku tetap memberikan hak suaranya demi masa depan Indonesia.

Menilik dari akun Instagramnya @maudyayunda, dirinya yang memposting salah satu foto itu memperlihatkan jari kelingkingnya dengan dipenuhi tinta pada ujung jarinya. Pose tersebut ditambah dengan ekspresinya yang tetap terlihat cantik dihadapan kamera.

“Sedikit khawatir tentang pemilihan ini, tetapi terlepas daripada itu menggunakan hak suara tidak kalah penting untuk dilakukan,” kata Maudy Ayunda diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dikutip dalam akun Instagram miliknya @maudyayunda, Rabu (14/2/2024).

Tidak hanya itu, lewat keterangan fotonya Maudy juga berharap semoga banyak masyarakat yang melakukan hal sama seperti dirinya. Meskipun dipenuhi rasa khawatir, tetapi ia tetap memberikan hak pilihnya alias tidak golput (golongan putih atau tidak memilih).

“Semoga Anda memberikan suara hari ini,” ucap Maudy.

“Jari ini diberi tanda untuk keadilan,” tambahnya.

Lebih lanjut dibalik kekhawatiran yang dirasakan Maudy Ayunda, ternyata ada masyarakat yang juga merasakan hal yang sama. Untuk itu dengan membanjiri kolom komentar Maudy, netizen menyampaikan keluh kesah mereka.