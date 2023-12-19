So Sweet, Maudy Ayunda Dapat Pesan Manis dari Jesse Choi di Ultah Ke-29

JAKARTA - Maudy Ayunda tengah berbahagia menyambut ulang tahunnya yang ke-29. Momen bahagia bintang film Perahu Kertas itu turut dibagikan Maudy di Instagram pribadinya.

Di perayaan ultah Maudy ini, pelantun Tahu Diri itu mendapat banyak pesan manis dari para rekan sahabat dan keluarga. Salah satunya dari sang suami, Jesse Choi.

Ucapan manis Jesse untuk Maudy ini dibagikannya di akun Instagram pribadinya.

“Selamat ulang tahun untuk jiwa cemerlang yaitu istriku,” tulis Jesse, Selasa (19/12/2023).

Dalam unggahan itu, Jesse membagikan potret kebersamaannya dengan sang istri mulai dari liburan ke luar negeri hingga foto selfie bersama.

Nampak Jesse dan Maudy begitu mesra dan romantis berdua. Aura kebahagiaan dan keharmonisan pun nampak terpancar di postingan tersebut.

Selain itu, Jesse juga menuliskan kalimat romantis untuk Maudy tepat di hari ulang tahunnya. Tak ketinggalan ucapan kasih sayang Jesse untuk sang istri tercinta.

“Pasangan selamanya saya di setiap lapisan masyarakat!! Aku sangat mencintaimu,” papar Jesse.

