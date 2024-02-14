Neona Ayu Dihujat Netizen Gegara Cicipi Jajanan SD

JAKARTA - Neona Ayu mendadak jadi perbincangan netizen. Adik penyanyi, Naura Ayu ini viral usai videonya mencicipi jajanan Sekolah Dasar (SD).

Diketahui, video tersebut diunggah di kanal YouTube, Taulany TV. Nampak Neona yang menjadi host bersama Laura Moane dan Kenzy Taulany ditantang untuk mencicipi sejumlah jajanan kaki lima yang biasa ditemukan di sekolah dasar.

BACA JUGA: Hanin Dhiya dan Neona Meriahkan Music Zone By Okezone Radio di Anjungan Sarinah

Menu jajanan SD itu pun beragam mulai dari makaroni telur, kue cubit, rambut nenek, dan masih banyak lagi.

Mulanya, Neona, Laura dan Kenzy pun mencicipi makaroni telur yang dibalut bumbu pedas.

“Ini kayaknya udah dingin deh,” kata Neona sebelum mencicipi jajanan tersebut.

Neona Ayu dihujat gegara cicipi jajanan SD (Foto: Instagram/ney_neo)





Kemudian, Neona pun mulai mencicipi jajanan tersebut. Ekspresi Neona pun jadi sorotan lantaran menunjukan seolah dirinya tak menyukai jajanan tersebut.

Ia bahkan memberi rating 3/10 untuk jajanan itu karena tak menyukai rasanya.

“Gak cocok di lidah aja,” kata Neona.

Kemudian, Neona pun mencoba jajanan SD lainnya seperti kue cubit dan rambut nenek. Lagi-lagi, Neona memasang ekspresi tak sedap menandakan dirinya juga tak menyukai jajanan itu.

Alhasil, ekspresi Neona ini pun membuat putri Nola AB3 ini ramai dihujat netizen. Warganet menganggap Neona tak menghargai makanan dengan mimik wajah yang seperti meremehkannya.

Banyak pula yang membandingkan attitude Neona dengan Laura dan Kenzy yang dianggap lebih menghargai makanan ketimbang dirinya.