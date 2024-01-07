Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Naura Ayu Tak Nonton Golden Disc Awards 2024 : Patah Hati Terbesar di Tahun Ini

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 07 Januari 2024 |08:18 WIB
Naura Ayu Tak Nonton Golden Disc Awards 2024 : Patah Hati Terbesar di Tahun Ini
Naura Ayu sedih tak nonton Golden Disk Awards 2024 langsung (Foto: IG Naura)
A
A
A

JAKARTA - Naura Ayu membuka tahun 2024 dengan ungkapan kesedihan. Usai menyambutnya dengan penuh sukacita bersama keluarga di Jepang, Naura Ayu merasa sedih lantaran dirinya tak bisa menyaksikan ajang penghargaan musik bergengsi asal Korea Selatan, Golden Disc Awards ke-38 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, kemarin, Sabtu 6 Januari 2024.

Melalui unggahan TikToknya, Naura mengungkap kesedihan dengan menyebut bahwa ketidakhadirannya di JIS untuk menyaksikan Golden Disc Awards edisi kali ini menjadi patah hati terbesarnya di tahun ini.

Naura Ayu Tak Nonton Golden Disc Awards 2024 : Patah Hati Terbesar di Tahun Ini

"This year's biggest heartbreak goes to GDA," tulis Naura Ayu dikutip dari unggahan TikToknya, Minggu (7/1/2024).

Pasalnya, momen ini mungkin tak akan terulang kembali lantaran Golden Disc Awards edisi selanjutnya akan diselenggarakan di negara lainnya, tak lagi di Indonesia.

Menjadi fans dari beberapa idol K-Pop seperti BTS, Enhypen dan New Jeans, putri sulung Nola B3 itu ingin melihat secara langsung idolanya itu serta para artis dan juga boy/girl grup papan atas Korea Selatan lainnya yang berkumpul dan mendapatkan penghargaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142497/fadi_alaydrus_dan_naura_ayu-FHsw_large.jpg
Fadi Alaydrus Umumkan Putus dari Naura Ayu, Minta Publik Tak Serang Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026282/naura-ayu-anggap-istilah-aura-maghrib-rasis-dan-tak-menghargai-umat-muslim-sWUDGOLnTO.jpg
Naura Ayu Anggap Istilah Aura Maghrib Rasis dan Tak Menghargai Umat Muslim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3004129/cara-naura-ayu-kembalikan-semangat-di-tengah-padatnya-kegiatan-sehari-hari-7Vj9S5d1vY.jpg
Cara Naura Ayu Kembalikan Semangat di Tengah Padatnya Kegiatan Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/33/2898598/naura-ayu-punya-wa-group-dengan-diri-sendiri-ini-alasannya-YV3TPjYgEw.jpg
Naura Ayu Punya WA Group dengan Diri Sendiri, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/33/2892857/naura-ayu-jadi-korban-edit-foto-vulgar-sering-dapat-perlakuan-18-secara-verbal-iyu80sngCu.jpg
Naura Ayu Jadi Korban Edit Foto Vulgar, Sering Dapat Perlakuan 18+ Secara Verbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/33/2882062/ayah-nola-b3-meninggal-dunia-naura-ayu-kenang-momen-semasa-hidup-HhDBBWeFCB.jpg
Ayah Nola B3 Meninggal Dunia, Naura Ayu Kenang Momen Semasa Hidup
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement