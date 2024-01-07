Naura Ayu Tak Nonton Golden Disc Awards 2024 : Patah Hati Terbesar di Tahun Ini

JAKARTA - Naura Ayu membuka tahun 2024 dengan ungkapan kesedihan. Usai menyambutnya dengan penuh sukacita bersama keluarga di Jepang, Naura Ayu merasa sedih lantaran dirinya tak bisa menyaksikan ajang penghargaan musik bergengsi asal Korea Selatan, Golden Disc Awards ke-38 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara, kemarin, Sabtu 6 Januari 2024.

Melalui unggahan TikToknya, Naura mengungkap kesedihan dengan menyebut bahwa ketidakhadirannya di JIS untuk menyaksikan Golden Disc Awards edisi kali ini menjadi patah hati terbesarnya di tahun ini.

"This year's biggest heartbreak goes to GDA," tulis Naura Ayu dikutip dari unggahan TikToknya, Minggu (7/1/2024).

Pasalnya, momen ini mungkin tak akan terulang kembali lantaran Golden Disc Awards edisi selanjutnya akan diselenggarakan di negara lainnya, tak lagi di Indonesia.

Menjadi fans dari beberapa idol K-Pop seperti BTS, Enhypen dan New Jeans, putri sulung Nola B3 itu ingin melihat secara langsung idolanya itu serta para artis dan juga boy/girl grup papan atas Korea Selatan lainnya yang berkumpul dan mendapatkan penghargaan.